¡Está que arde! Así va la lucha entre España y Alemania por una plaza extra de Champions

La lucha por la plaza extra en la Champions League se ha calentado al máximo con los resultados de los partidos de ida de las eliminatorias de octavos de final en las tres competiciones de la UEFA. España sonríe, con serias opciones de clasificar a los tres contendientes en la Liga de Campeones en la ronda de cuartos. Este jueves, el camino de Betis y Celta en Europa League se ha empinado, aunque las opciones de ambos siguen vivas. Mientras, en la Conference, el Rayo Vallecano dio un paso de gigante al imponerse con solvencia en Turquía al Samsunspor (1-3).

Inglaterra parte con ventaja, aunque en estos dos días ha perdido cierta confianza al encadenar un tropiezo tras otro. El Manchester City encajó tres goles en Madrid, el Newcastle no pasó del empate con el Barça en su estadio y, a domicilio, el Arsenal cosechó el mismo resultado en casa del Bayer Leverkusen.

A pesar de que el Real Betis Balompié sufrió una derrota en Atenas ante el Panathinaikos (1-0) -se encomienda a La Cartuja-, la victoria del Rayo Vallecano frente al Samsunspor y el empate del Celta de Vigo en Balaídos contra el Olympique de Lyon (1-1) hacen que los españoles sigan sumando en el ranking de federaciones y, sobre todo, con opciones de pasar a cuartos. Los dos primeros tendrán plaza extra.

¿Cómo va la lucha por la quinta plaza de la Champions League?

A esta hora, España acumula un total de 18 406 puntos, ampliando la distancia sobre Alemania, que se encuentra con 18 142 puntos. Ninguno de los tres equipos alemanes -Stuttgart, Friburgo y Mainz 05- ha sido capaz de ganar en sus respectivos partidos. Eso sí, su valor seguro, el Bayer de Múnich, está ya virtualente en los cuartos de la Champions después de golear a la Atalanta en Bérgamo (1-6).

Por su parte, Italia ha dado un paso hacia adelante, alcanzando 17 928 puntos con los cuatro equipos que le quedan, gracias a los empates entre el Bolonia y la Roma, y la victoria de la Fiorentina sobre el Raków Częstochowa. No obstante, la Atalanta está con los dos pies fuera salvo milagro. En cuanto a Portugal, acumula 17 000 puntos, con la victoria del Oporto sobre el Stuttgart, aunque el Sporting de Braga cayó ante el Ferencvaros... y el Sporting la lio con el Bodo/Glimt, cayendo 3-0 en Noruega.

Así está el ranking actualizado, después de la ida de octavos de final en Champions, Europa League y Conference / UEFA.COM

Francia mantiene cuatro clubes en liza, tres de ellos con altas posibilidades de avanzar: el PSG en la Champions, el Olympique Lyonnais, que parte con la ventaja del factor cancha ante el Celta, y el Estrasburgo en la Conference. Así que los galos podrían rebasar a la larga a portugueses e italianos.

¿Debacle para los ingleses?

Inglaterra tiene prácticamente asegurada la primera plaza adicional para la próxima Champions League, si bien, todo dependerá de que no sufra una debacle con sus nueve de nueve equipos supervivientes. Eso sí, clubes como el Chelsea, el City y el Newcastle no lo tienen nada fácil en los partidos de vuelta. Ni el Tottenham, que salió del Metropolitano humillado por el Atlético (5-2). El Liverpool debe remontar en Anfield la derrota padecida en el estadio del Galatasaray (1-0).

De hecho, de los nueve ingleses en las tres competiciones solo el Aston Villa de Unai Emery ha ganado, lo ha hecho este jueves en Lille (0-1). En la misma competición, la Europa League, el Forest ha caído como local ante el Midtjylland (0-1). En la Conference, Crystal Palace ha empatado, también en casa, sin goles ante el AEK Larnaca.

España ha cogido aire en la carrera por la segunda plaza, adelantando a Alemania. Lo que ocurra la próxima semana en las competiciones, con los seis representantes españoles aún con muchas opciones de pasar de ronda, será crucial para definir qué país se terminará llevando la quinta plaza de Champions League. Ahora mismo, el Betis, quinto de LaLiga, sería equipo de Champions en el curso 2026/27.