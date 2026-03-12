Bombazo en la Premier League: Enzo Fernández, en la rampa de salida

La situación deportiva del Chelsea FC, fuera de los cuatro primeros que dan acceso directo a la Champions League, podría marcar el futuro de Enzo Fernández. Según informa el diario L'Équipe, la posibilidad de que el conjunto londinense no dispute la máxima competición europea abre la puerta a que el centrocampista argentino se plantee un cambio de club en busca de un proyecto más competitivo.

A pesar de ser una pieza fundamental en el equipo dirigido por Liam Rosenior, el jugador de 24 años podría valorar nuevos desafíos si el Chelsea no logra clasificarse para la máxima competición europea. En ese escenario, varios grandes del continente siguen atentos a su situación. Entre ellos aparece el Real Madrid, que lleva tiempo observando su progresión, y el Paris Saint-Germain, interesado en su incorporación por petición de su entrenador, Luis Enrique.

La posible salida también estaría relacionada con la realidad económica del club inglés. El Chelsea ha registrado importantes pérdidas en los últimos años y afronta un mercado de fichajes con mucho movimiento, por lo que una oferta elevada podría hacer que la entidad considere su traspaso.

Operación para nada sencilla

No obstante, cualquier operación se presenta complicada. El internacional argentino firmó un contrato de larga duración con el Chelsea que se extiende hasta 2032 y que le garantiza unos ingresos cercanos a los diez millones de euros por temporada. Esta situación obliga a cualquier club interesado a plantear una propuesta económica muy importante si quiere hacerse con sus servicios.

Con el mercado todavía lejano, Real Madrid y PSG siguen atentos al escenario. Si el Chelsea no logra meterse en la Champions, el futuro de Enzo Fernández podría convertirse en uno de los asuntos más destacados del próximo verano.