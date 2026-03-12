Conflicto entre la RFEF y la AFA por la Finalissima

La próxima Finalissima, que enfrenta al campeón de la Eurocopa con el ganador de la Copa América, podría disputarse finalmente en el Santiago Bernabéu. El estadio del Real Madrid aparece como una de las sedes mejor posicionadas después de que los planes iniciales quedaran debilitados por la escalada de los bombardeos de Estados Unidos sobre Irán.

En un principio, el partido estaba previsto para disputarse en el Golfo Pérsico, con Catar como una de las sedes mejor colocadas. Sin embargo, la situación geopolítica ha cambiado en las últimas semanas tras los bombardeos ordenados por el presidente estadounidense Donald Trump contra objetivos en Irán, realizados en coordinación con Israel. La posterior respuesta iraní con drones y misiles en la región ha provocado alertas aéreas y tensiones en varios países del Golfo, incluidos los Emiratos Árabes Unidos, lo que ha puesto en duda la celebración de grandes eventos deportivos en la zona.

Negociaciones a contrarreloj

Ante este escenario, UEFA y CONMEBOL han reactivado las conversaciones para encontrar una sede alternativa que garantice seguridad y logística. En ese contexto, Madrid gana fuerza por la capacidad del Bernabéu, su infraestructura y la facilidad de desplazamiento para ambas selecciones.

Sin embargo, desde Argentina no ven con buenos ojos esa posibilidad. El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Tapia, se mantiene firme en su postura de que el partido se dispute en el Estadio Monumental, casa de River Plate.

La federación argentina considera que el campeón de la Copa América 2024 debería tener prioridad para albergar el encuentro y defiende que Buenos Aires ofrecería un ambiente incomparable para una cita de este nivel. Además, el Monumental, recientemente renovado y con capacidad para más de 80.000 espectadores, se presenta como una alternativa de peso.

Mientras tanto, la organización mantiene el debate abierto. La última edición de la Finalissima enfrentó a la Argentina national football team y la Italy national football team en Wembley Stadium, y consolidó este duelo intercontinental como uno de los eventos más atractivos del calendario internacional.