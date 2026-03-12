El Atlético de Madrid ficha a David Villa como nuevo consejero

Movimientos en las altas esferas del Atlético de Madrid. Este jueves se ha configurado el nuevo Consejo de Administración del Atlético de Madrid en el Riyadh Air Metropolitano. Estará formado por once miembros y seguirá presidido por Enrique Cerezo y con Miguel Ángel Gil como consejero delegado, pero habrá varias caras nuevas más que reconocidas.

El nombre más conocido tanto nacional como internacionalmente en esta nueva etapa del principal órgano de dirección del club es el de David Villa. Leyenda del fútbol español, el delantero asturiano formó parte del Atlético de Madrid que conquistó LaLiga en la temporada 2013/14, contribuyendo con sus goles en una campaña histórica en la que también se alcanzó la final de la Liga de Campeones. De esta manera, David Villa regresa a nuestro club como uno de los miembros del Consejo de Administración.

El máximo goleador de la historia de la selección española ha mostrado su ilusión por este nuevo reto profesional como consejero: “Estoy muy feliz de poder regresar al club con nuevas responsabilidades, pero las mismas ganas de seguir ayudando a hacer más grande al Atlético de Madrid temporada tras temporada. El club lleva varios años de gran crecimiento y espero contribuir a que sigamos cosechando éxitos. Estoy muy agradecido porque hayan pensado en mí para este cargo”.

Enrique Cerezo ha querido darle la bienvenida en su regreso a nuestro club: “Esta siempre ha sido tu casa, David. Estamos encantados de que hayas aceptado este reto y estoy convencido de que, con tu gran experiencia, nos ayudarás a hacer un Atlético de Madrid aún más fuerte. Sé bienvenido”.

Apollo se convierte en accionista mayoritario del Atlético de Madrid

Apollo Sports Capital ya es el accionista mayoritario del Atlético de Madrid, tras formalizarse este jueves en una Junta General Extraordinaria de Accionistas el acuerdo anunciado el pasado mes de noviembre y que supone una ampliación de capital de hasta 100 millones de euros.

Tal y como informó la entidad madrileña a través de un comunicado, la Junta acordó una modificación de los Estatutos con la finalidad de adaptar el gobierno corporativo del club a la nueva composición del capital social tras el acuerdo con Apollo Sports Capital, que ha supuesto una reorganización de las participaciones significativas en el capital social de la entidad, convirtiéndose en el accionista mayoritario del club.

David Villa con la camiseta del Valencia CF / Valencia CF

Durante la reunión, que contó con la asistencia de socios que representaban el 98,66 por ciento del capital social y en la que todos los acuerdos se han adoptado por unanimidad, se anunció la composición del nuevo Consejo de Administración, que pasa a estar integrado por Enrique Cerezo, como presidente; Miguel Ángel Gil, como consejero delegado; y los consejeros Antoine Bonnier, Robert Givone, Tristram Leach, Jim Miller, Sam Porter, Amit Singh, Javier Valle, Antonio Vázquez-Guillén y David Villa. Pablo Jiménez de Parga seguirá ejerciendo como secretario del Consejo.

Villa, quien fuera estrella valencianista y máximo goleador de la historia de la selección española, es uno de los nombres más destacados en esta reconfiguración en la que afrontará un nuevo reto profesional como consejero. "Estoy muy feliz de poder regresar al club con nuevas responsabilidades, pero las mismas ganas de seguir ayudando a hacer más grande al Atlético temporada tras temporada. El club lleva varios años de gran crecimiento y espero contribuir a que sigamos cosechando éxitos. Estoy muy agradecido porque hayan pensado en mí para este cargo", afirmó.

Por su parte, Enrique Cerezo quiso darle la bienvenida en su regreso a la entidad. "Esta siempre ha sido tu casa, David. Estamos encantados de que hayas aceptado este reto y estoy convencido de que, con tu gran experiencia, nos ayudarás a hacer un Atlético de Madrid aún más fuerte. Sé bienvenido", señaló.

Noticias relacionadas

Adicionalmente, la Junta ha aprobado una ampliación de capital de hasta 100 millones de euros. Dicha ampliación estaba marcada en los planes anunciados el pasado mes de noviembre, con la intención de invertir en los equipos del club y en la Ciudad del Deporte que se está desarrollando junto al estadio rojiblanco y "aspira a convertirse en un destino de referencia mundial para el deporte, el ocio y la cultura".