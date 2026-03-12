Europa League
Dos goles de Alemao acercan al Rayo a cuartos de la Conference League
EFE
Madrid
El Rayo Vallecano se impuso este jueves por 1-3 en el feudo del Samsunspor turco y dejó encarrilada la eliminatoria en la ida de los octavos de final de la Liga de Conferencia gracias a dos goles del delantero brasileño Alemao, que respondió con creces a la titularidad, y otro de Álvaro García.
El tercer tanto de Alemao en el último cuarto del partido, fruto de una acción de gran calidad, hizo justicia al dominio que el conjunto madrileño ejerció durante la mayor parte del duelo y le permitió tener pie y medio entre los ocho mejores de la tercera competición continental a falta de la vuelta en Vallecas dentro de una semana.
- Juan Roig habla sobre una posible compra del Valencia CF
- Una gran noticia para el Valencia CF en el partido ante el Real Oviedo
- Aaron Escandell: 'Siempre he querido volver al Valencia CF
- Premio para Ugrinic y Cömert
- Rajada de un exjugador contra Claudio Ranieri: 'Como persona es un desastre
- El Valencia Basket, ante el reto más difícil en Europa
- Sergi Canós da pistas sobre su futuro en el Valencia CF
- La lesión de Albelda rompió el fichaje de Llorens por el Valencia CF