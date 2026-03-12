Jugadores de LaLiga que acaban contrato el 30 de junio de 2026: lista completa, club y valor de mercado

El mercado empieza mucho antes de que abra oficialmente la ventana de fichajes. De hecho, en realidad nunca se detiene. En LaLiga 2025/26 hay un grupo amplio de futbolistas que, salvo renovación previa, terminarán contrato el 30 de junio de 2026 y quedarán desvinculados de sus clubes desde el 1 de julio de 2026. Y alguno de ellos podría tener ya un precontrato firmado con otro club, está claro.

En el escaparate aparecen veteranos de enorme peso competitivo como Antonio Rüdiger, Robert Lewandowski, Koke, Dani Parejo, Iago Aspas, César Azpilicueta o Cristhian Stuani, pero también piezas con cartel y valor de mercado relevante como Óscar Mingueza, el lesionado habitual Andreas Christensen o el valencianista Guido Rodríguez. A 12 de marzo de 2026, el listado de Transfermarkt reúne más de 80 jugadores de Primera División en esa situación contractual.

Desde una óptica de planificación deportiva, el dato obliga a mirar dos veces. Para los clubes, estos meses marcan la diferencia entre renovar patrimonio, vender a tiempo o asumir una salida a coste cero. Para los futbolistas, en cambio, se abre una ventana decisiva: cada rendimiento, cada lesión y cada tramo final de temporada pesa directamente en su siguiente contrato. En esa bolsa de nombres aparecen equipos especialmente expuestos, como Sevilla, Valencia, Elche, Celta, Getafe, Oviedo o Girona, con varios expedientes abiertos de cara al verano. No hay más que ver que los de Corberán tienen varias piezas en el vestuario con su futuro por determinar. Más allá de la segura no continuidad de Julen Agirrezabala, queda por saber lo que ocurrirá con el futuro de Thierry Rendall, el cedido Unai Núñez o el importante Guido Rodríguez, así como con Dimitrievski, por quien debe decidir el club si aplica o no la cláusula de renovación.

Thierry Rendall, aplaudido por la grada de Mestalla / VCF

También llama la atención la mezcla de perfiles. Hay leyendas con recorrido final, como Santi Cazorla, José Luis Morales o Iván Cuéllar y futbolistas todavía útiles para proyectos de nivel medio-alto. En clave de mercado, el nombre con mayor tasación dentro de los contratos que expiran es Óscar Mingueza (18 millones de euros), por delante de Antonio Rüdiger (12 millones), Andreas Christensen (10 millones) y Robert Lewandowski (9 millones), siempre según la valoración publicada por Transfermarkt en su listado de contratos que vencen en 2026.

Lista completa de jugadores de LaLiga 25/26 que acaban contrato en junio de 2026

Athletic Club: Alejandro Rego* (3,00 mill. €), Yuri Berchiche (1,20 mill. €), Iñigo Lekue (1,20 mill. €) y el sancionado por dopaje Yeray Álvarez (1,00 mill. €).

Atlético de Madrid: Koke (7,00 mill. €).

CA Osasuna: Javi Galán* (3,50 mill. €), Kike Barja (1,50 mill. €) y Juan Cruz (1,20 mill. €).

Deportivo Alavés: Jon Guridi (2,50 mill. €), Carlos Protesoni (1,00 mill. €) y Raúl Fernández (200 mil €).

Elche CF: Aleix Febas (4,00 mill. €), André Silva (3,00 mill. €), Léo Pétrot (1,50 mill. €), Pedro Bigas (400 mil €), Matías Dituro (200 mil €) y Josan (100 mil €).

FC Barcelona: Andreas Christensen (10,00 mill. €) y Robert Lewandowski (9,00 mill. €).

Getafe CF: Juan Iglesias (5,00 mill. €), David Soria (3,00 mill. €), Dakonam Djené (1,60 mill. €), Diego Rico (1,20 mill. €), Domingos Duarte (800 mil €) y Allan Nyom (200 mil €).

Girona FC: Daley Blind (1,40 mill. €), Axel Witsel (1,40 mill. €), Cristhian Stuani (900 mil €), David López (800 mil €) y Juan Carlos (100 mil €).

Levante UD: Mathew Ryan (2,00 mill. €), Adrián Dela (2,00 mill. €), Pablo Martínez (2,00 mill. €), Diego Pampín (1,20 mill. €) y José Luis Morales (400 mil €).

Rayo Vallecano: Abdul Mumin (4,00 mill. €), Luiz Felipe (3,00 mill. €), Unai López (2,50 mill. €), Alfonso Espino (1,00 mill. €) y Óscar Trejo (400 mil €).

RC Celta de Vigo: Óscar Mingueza (18,00 mill. €), Iago Aspas (1,80 mill. €), Marcos Alonso (1,40 mill. €), Joseph Aidoo (1,00 mill. €), Mihailo Ristic (800 mil €) y Franco Cervi (700 mil €).

RCD Espanyol: Charles Pickel (2,50 mill. €), Fernando Calero (2,00 mill. €) y Leandro Cabrera (1,00 mill. €).

RCD Mallorca: Takuma Asano (1,80 mill. €), Omar Mascarell (800 mil €), Javi Llabrés (800 mil €) e Iván Cuéllar (100 mil €).

Real Betis: Ricardo Rodríguez (1,50 mill. €), Cédric Bakambu (1,40 mill. €) y Adrián (400 mil €).

Real Madrid: Antonio Rüdiger (12,00 mill. €), Daniel Carvajal (7,00 mill. €) y David Alaba (4,00 mill. €).

Real Oviedo: Kwasi Sibo (1,40 mill. €), Dani Calvo (1,00 mill. €), Lucas Ahijado (700 mil €), Ovie Ejaria (500 mil €), Santi Cazorla (200 mil €), Álvaro Lemos (400 mil €).

Real Sociedad: Aritz Elustondo (1,80 mill. €).

Sevilla FC: Nemanja Gudelj (2,50 mill. €), Manu Bueno (1,50 mill. €), Alexis Sánchez (1,40 mill. €), César Azpilicueta (1,20 mill. €), Adnan Januzaj (1,20 mill. €) y Ørjan Nyland (900 mil €).

Valencia CF: Guido Rodríguez (6,00 mill. €), Thierry Correia (3,00 mill. €), Stole Dimitrievski* (2,00 mill. €), Eray Cömert (2,00 mill. €) y Unai Núñez (3,50 mill. €)

Villarreal CF: Thomas Partey (5,00 mill. €), Alfonso Pedraza (2,50 mill. €) y Dani Parejo (1,20 mill. €).

Parejo en un partido con la elástica amarilla / RRSS Villarreal CF

Los nombres que más mercado pueden mover mediáticamente

Si el verano de 2026 llega sin renovaciones, la lista de agentes libres de LaLiga tendría un peso enorme. Por valor, jerarquía o experiencia, Mingueza, Rüdiger, Christensen, Lewandowski, Koke, Guido Rodríguez, Thomas Partey, Carvajal, Aspas o Parejo serían algunos de los nombres más llamativos de todo el campeonato. Y en un segundo escalón aparecen perfiles con mucho sentido para clubes que buscan rendimiento inmediato sin pagar traspaso, como Azpilicueta, Mumin, Blind, Bakambu o Stuani. También se añade David Soria, aunque su renovación con el Getafe está muy encarrilada y Stole Dimitrievski, por quien el Valencia CF guarda una opción de renovación unilateral que podría ejercer tras su buen curso en ausencia del lesionado Julen Agirrezabala.