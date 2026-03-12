Alerta en el Barça con Lamine Yamal y nueva preocupación para Hansi Flick

El FC Barcelona tiene todo de cara, pero todavía mucho por hacer. Liderando LaLiga y con el partido de vuelta de Champions ante el Newcastle en el Camp Nou, llega un momento clave de la temporada. Los de Flick han regresado este jueves al trabajo tras el día de descanso concedido por el técnico después del exigente compromiso europeo en St. James’ Park. Sin embargo, la sesión en el Joan Gamper supuso el encendido de todas las alarmas: Lamine Yamal no se ejercitó con el resto del grupo.

El joven delantero azulgrana no participó en el entrenamiento debido a un cuadro de malestar general, según informaron desde el propio club. A pesar de la ausencia, el cuerpo técnico mantiene la calma y confía en que el extremo pueda reincorporarse con normalidad a la sesión programada para este viernes, por lo que su presencia en el partido del domingo ante el Sevilla, en principio, no debería correr peligro.

Un susto en plena racha

La ausencia del ‘10’ culé ha llamado especialmente la atención porque llega en un momento en el que el atacante se ha convertido en la gran referencia ofensiva del equipo de Flick. El canterano volvió a demostrar su peso en el equipo esta misma semana en la Champions League, cuando marcó el gol del empate ante el Newcastle desde el punto de penalti en el último minuto, tras una falta sobre Dani Olmo dentro del área. El tanto permitió al Barcelona regresar a casa con la eliminatoria abierta y con la sensación de que todo se decidirá en el encuentro de vuelta en el Spotify Camp Nou.

Lamine Yamal, ante el Newcastle / ADAM VAUGHAN / EFE

Además, el extremo atraviesa un momento espectacular. Hace apenas unos días también fue decisivo en LaLiga con un gol en San Mamés que permitió al Barça mantenerse en lo más alto de la clasificación.

Pieza clave para Flick

La irrupción de Lamine Yamal ha sido uno de los grandes factores del crecimiento del Barcelona esta temporada. A sus 18 años, el atacante se ha convertido en uno de los jugadores más determinantes del equipo, tanto por su producción ofensiva como por su protagonismo en el juego.

Su capacidad para desbordar, asistir y asumir responsabilidades en los momentos clave lo ha transformado en indiscutible para Flick, que ha construido buena parte del ataque blaugrana alrededor de su talento.

Estadísticas de Lamine Yamal en la temporada 2025/26

Partidos en LaLiga: 23

Minutos en LaLiga: 1.940

Goles en LaLiga: 14

Asistencias en LaLiga: 10

Partidos de Champions League: 7

Goles en Champions: 4

Asistencias en Champions: 3

Partidos de Copa del Rey: 5

Goles en Champions: 2

Asistencias en Champions: 2

Noticias relacionadas

El delantero del Barcelona Lamine Yamal celebra su gol durante el partido de la jornada 27 de LaLiga que Athletic Club de Bilbao y FC Barcelona disputaron en San Mamés / Javier Zorrilla / EFE

En total, el joven internacional español ya alcanza las 35 participaciones en gol entre cuatro competiciones y 3.102 minutos disputados. Sólo el renqueante Éric García ha jugado más que él.