Malas noticias para el Real Madrid con Ferland Mendy

El Real Madrid mantiene en barbecho la situación de Ferland Mendy a pocos días de un duelo clave de UEFA Champions League ante el Manchester City, correspondiente a la vuelta de los octavos de final y donde el equipo de Álvaro Arbeloa se impuso con un 3-0 a su favor en la ida. El lateral francés terminó con molestias musculares y su presencia en la vuelta está prácticamente descartada a falta de las pruebas médicas definitivas.

Mendy, lesionado. / AP

Mendy tuvo que abandonar el partido en el tiempo de descanso tras notar un problema en el isquiotibial derecho. Las primeras exploraciones apuntan a una posible rotura, aunque el diagnóstico definitivo llegará tras una resonancia. Incluso en el escenario más optimista, el defensa necesitaría alrededor de una semana de recuperación, lo que complica seriamente su participación en el choque decisivo en el Etihad.

La posible baja del francés supone otro contratiempo para un Madrid ya castigado por las lesiones. En la enfermería blanca también figuran nombres importantes como Militao, Alaba, Bellingham, Ceballos o Rodrygo, mientras que otros jugadores como Mbappé o Carreras siguen siendo duda aunque los dos estén cerca de reincorporarse a la dinámica de entrenamientos de los blancos.

El problema de Mendy vuelve a poner el foco en su historial físico. Esta sería su cuarta lesión de la temporada, confirmando una campaña marcada por la irregularidad y los problemas musculares para el lateral, que cuando está disponible es considerado una pieza clave por su fiabilidad defensiva. Ante este escenario, el cuerpo técnico estudia alternativas para el carril izquierdo. Fran García aparece como la solución inmediata, mientras el club espera recuperar efectivos en una plantilla que afronta la eliminatoria europea con lo justo.