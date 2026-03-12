"El Manchester City sabe que será difícil retener a Haaland"
El delantero puede tener un futuro lejos del equipo de Pep Guardiola
El nombre de Erling Haaland ha irrumpido de lleno en la campaña electoral del FC Barcelona. El candidato a la presidencia azulgrana Víctor Font aseguró que su equipo trabaja para conseguir una opción preferencial que permita al club catalán fichar en el futuro al delantero del Manchester City, e incluso lanzó un mensaje directo hacia el eterno rival: “El Madrid no podrá fichar a Haaland, nosotros sí”, durante una entrevista con SER Cataluña.
Font explicó que su candidatura mantiene contactos con el entorno del jugador y con el club inglés para asegurar una posición privilegiada en caso de que el atacante noruego decida cambiar de proyecto en los próximos años. Según el empresario catalán, la intención es cerrar un acuerdo que garantice al Barça una prioridad en la negociación si el City abre la puerta a su salida.
Las conversaciones habrían avanzado después de una reunión en Madrid entre Carles Planchart, miembro del proyecto deportivo de Font y exintegrante del cuerpo técnico de Pep Guardiola, con dirigentes del City Football Group. Font destacó además la buena relación personal entre Planchart y Haaland, a quien el delantero considera “como un segundo padre”.
Objetivo: posicionarse como sea
Pese a la ambición del plan, el propio candidato reconoció que el fichaje no sería inmediato. El atacante noruego renovó recientemente su contrato con el club inglés hasta 2034, lo que hace inviable una operación a corto plazo. Aun así, Font confía en que muchos contratos largos no se cumplen íntegramente y que, llegado el momento, el Barça pueda posicionarse para atraer a uno de los delanteros más codiciados del fútbol mundial.
