Problemas en el Atlético en un entrenamiento marcado por la lesión de Barrios y la ausencia de Sorloth

El Atlético de Madrid ha vivido una sesión de entrenamiento marcada por los contratiempos. El principal foco de preocupación ha sido Pablo Barrios, que tuvo que abandonar el entrenamiento tras sentir un pinchazo en la parte final del partidillo. El centrocampista, que apuntaba a ser titular en el próximo compromiso liguero, se retiró a las instalaciones del club acompañado por los servicios médicos y queda pendiente de pruebas para determinar el alcance exacto de la dolencia, que apunta a ser muscular.

La sesión también estuvo marcada por otra ausencia importante: Alexander Sorloth no participó en el entrenamiento por motivos personales. El delantero noruego fue una de las bajas del grupo en el trabajo de este jueves, en una jornada en la que el cuerpo técnico de Diego Simeone tuvo que reorganizar parte de la sesión mientras espera novedades médicas sobre Barrios.

Alexander Sorloth of Atletico de Madrid reacts during the Spanish League, LaLiga EA Sports, football match played between Atletico de Madrid and Real Sociedad at Riyadh Air Metropolitano stadium on March 07, 2026, in Madrid, Spain. AFP7 07/03/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN. Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press;2026;SPAIN;SPORT;ZSPORT;SOCCER;ZSOCCER;Atletico de Madrid v Real Sociedad - LaLiga EA Sports; / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Barrios, una pieza cada vez más importante

La posible baja de Barrios supondría un golpe para el centro del campo rojiblanco. El canterano, de 22 años, se ha consolidado como uno de los futbolistas con más continuidad en la medular esta temporada. En LaLiga ha disputado 21 partidos, 19 de ellos como titular, con 1.580 minutos, además de aportar un gol y una asistencia, números que reflejan su creciente peso en la estructura del equipo.

Más allá de las cifras, Barrios se ha convertido en un jugador clave por su capacidad para conectar líneas, su precisión en el pase —con cerca de un 89 % de acierto— y su despliegue en la presión y recuperación. Su energía y movilidad permiten al Atlético sostener el ritmo en el centro del campo, además de facilitar la salida de balón y la transición ofensiva del equipo.

Un problema serio para Simeone

Por todo ello, una nueva lesión del mediocentro supondría un contratiempo importante para Simeone. El técnico argentino ha encontrado en Barrios a uno de los perfiles más equilibrados del centro del campo, capaz de acompañar a jugadores como Koke o de actuar con mayor libertad para romper líneas y llegar al área.

Si finalmente se confirma su baja, el Atlético perdería a uno de los futbolistas que mejor interpreta el ritmo de los partidos y que aporta dinamismo en la medular. En un tramo decisivo de la temporada, con varias competiciones en juego, la ausencia de Barrios obligaría al cuerpo técnico a reajustar el centro del campo y a repartir responsabilidades en una zona clave del equipo