Dueños de LaLiga 2025/2026: ¿quién es el propietario de cada club de Primera División en España?

La foto accionarial de LaLiga EA Sports 2025/2026 confirma una tendencia ya asentada en el fútbol español: la élite se reparte entre empresarios nacionales, grupos internacionales, fondos de inversión y, en cuatro casos, un modelo resistente al paso del tiempo, el de los clubes de socios. Hagamos un repaso a todos los clubes de la élite española

Basta con echar un vistazo para ver que LaLiga 2025/2026 está mucho más internacionalizada en sus despachos que hace una década, aunque no todos los clubes responden al mismo patrón. Hay entidades con un propietario clarísimo (como Valencia, Villarreal, Getafe o Rayo Vallecano) y otras con una estructura mucho más difusa, como Sevilla, Real Sociedad o Betis, donde el poder se reparte entre bloques accionariales y no existe un “dueño” único en sentido estricto. Por otro lado, todavía quedan cuatro supervivientes que pertenecen exclusivamente a sus socios.

Kiat Lim, presidnete del Valencia CF desde marzo de 2025 / VCF Media

Este es el mapa de propietarios de clubes en LaLiga 2025/2026:

Deportivo Alavés: pertenece al entorno de Josean Querejeta, a través de Baskonia Grupo Alavés, desde 2011; la operación se articuló con una inyección de 2,5 millones de euros.

pertenece al entorno de Josean Querejeta, a través de Baskonia Grupo Alavés, desde 2011; la operación se articuló con una inyección de 2,5 millones de euros. Athletic Club: sigue siendo propiedad exclusiva de sus socios; no hay compraventa accionarial porque no es SAD.

sigue siendo propiedad exclusiva de sus socios; no hay compraventa accionarial porque no es SAD. Atlético de Madrid: su estructura está en transición. El club anunció en noviembre de 2025 que Apollo Sports Capital pasaría a ser accionista mayoritario al cierre de la operación, previsto para el primer trimestre de 2026; Reuters situó la valoración en torno a 2.500 millones y calculó la compra de un 55% en unos 1.425 millones, aunque el Atlético no hizo públicos los términos.

su estructura está en transición. El club anunció en noviembre de 2025 que Apollo Sports Capital pasaría a ser accionista mayoritario al cierre de la operación, previsto para el primer trimestre de 2026; Reuters situó la valoración en torno a 2.500 millones y calculó la compra de un 55% en unos 1.425 millones, aunque el Atlético no hizo públicos los términos. FC Barcelona: pertenece a sus socios.

pertenece a sus socios. Real Betis: no tiene un dueño único; el bloque más influyente lo forman Ángel Haro y José Miguel López Catalán, asentado en el poder desde 2015-2016. No consta un precio público y cerrado de adquisición comparable al de otros clubes.

no tiene un dueño único; el bloque más influyente lo forman Ángel Haro y José Miguel López Catalán, asentado en el poder desde 2015-2016. No consta un precio público y cerrado de adquisición comparable al de otros clubes. Celta de Vigo: el control lo mantiene la familia Mouriño desde 2006. No ha trascendido de forma fiable el precio inicial completo de compra; sí consta que Carlos Mouriño pagó 5,5 millones por el 24,62% de Abanca en 2014 para reforzar su dominio.

el control lo mantiene la familia Mouriño desde 2006. No ha trascendido de forma fiable el precio inicial completo de compra; sí consta que Carlos Mouriño pagó 5,5 millones por el 24,62% de Abanca en 2014 para reforzar su dominio. Elche CF: el propietario de referencia es Christian Bragarnik, a través de Score Club 2019, desde 2019. No hay una cifra única y oficial de compraventa publicada; sí se documentó después una reestructuración societaria de 24,88 millones y una aportación adicional de 3,4 millones.

el propietario de referencia es Christian Bragarnik, a través de Score Club 2019, desde 2019. No hay una cifra única y oficial de compraventa publicada; sí se documentó después una reestructuración societaria de 24,88 millones y una aportación adicional de 3,4 millones. RCD Espanyol: desde 2025 el control pasó a Velocity Sports Partners, el grupo ligado a Alan Pace. El precio publicado varía según las fuentes: Reuters habló de una operación de hasta 200 millones, mientras que El País la cifró en 130 millones por el 99,65% del capital.

desde 2025 el control pasó a Velocity Sports Partners, el grupo ligado a Alan Pace. El precio publicado varía según las fuentes: Reuters habló de una operación de hasta 200 millones, mientras que El País la cifró en 130 millones por el 99,65% del capital. Getafe CF: el club pertenece a Ángel Torres desde 2002; no consta un precio público fiable de aquella adquisición.

el club pertenece a Ángel Torres desde 2002; no consta un precio público fiable de aquella adquisición. Girona FC: el control lo comparten City Football Group y Girona Football Group/Pere Guardiola desde 2017. El importe nunca fue oficialmente detallado, aunque varias informaciones lo sitúan alrededor de 7 millones de euros.

el control lo comparten City Football Group y Girona Football Group/Pere Guardiola desde 2017. El importe nunca fue oficialmente detallado, aunque varias informaciones lo sitúan alrededor de 7 millones de euros. Levante UD: el máximo accionista actual es José Danvila. Su desembarco financiero arranca en 2024, pero su dominio accionarial se consolida en octubre de 2025, cuando alcanza cerca del 70%. Más que una compra clásica, el proceso se construyó con préstamos, capitalización de deuda e inversión acumulada de alrededor de 35 millones.

el máximo accionista actual es José Danvila. Su desembarco financiero arranca en 2024, pero su dominio accionarial se consolida en octubre de 2025, cuando alcanza cerca del 70%. Más que una compra clásica, el proceso se construyó con préstamos, capitalización de deuda e inversión acumulada de alrededor de 35 millones. RCD Mallorca: el club está en manos del grupo estadounidense liderado por Andy Kohlberg desde 2016. La inversión para tomar el control se situó en 20,62 millones de euros en acciones, según The Guardian.

el club está en manos del grupo estadounidense liderado por Andy Kohlberg desde 2016. La inversión para tomar el control se situó en 20,62 millones de euros en acciones, según The Guardian. CA Osasuna: pertenece a sus socios.

pertenece a sus socios. Real Oviedo: el accionista mayoritario es Grupo Pachuca desde 2022, con el 51%; Grupo Carso conserva el 20% y el 29% queda en manos de minoritarios. No se hizo público un precio oficial de la operación.

el accionista mayoritario es Grupo Pachuca desde 2022, con el 51%; Grupo Carso conserva el 20% y el 29% queda en manos de minoritarios. No se hizo público un precio oficial de la operación. Rayo Vallecano: el dueño es Raúl Martín Presa desde 2011. El importe fue simbólico: distintas informaciones lo sitúan por debajo de 1.000 euros, en una operación condicionada por la enorme deuda del club.

el dueño es Raúl Martín Presa desde 2011. El importe fue simbólico: distintas informaciones lo sitúan por debajo de 1.000 euros, en una operación condicionada por la enorme deuda del club. Real Madrid: pertenece a sus socios.

pertenece a sus socios. Real Sociedad: no tiene un dueño único; su capital está muy atomizado y por acuerdo interno ningún accionista supera el 2%.

no tiene un dueño único; su capital está muy atomizado y por acuerdo interno ningún accionista supera el 2%. Sevilla FC: tampoco presenta un propietario único; el poder se reparte sobre todo entre Sevillistas de Nervión y el paquete de Rafael Carrión, en un accionariado históricamente fragmentado. La familia Del Nido vive una batalla entre padre e hijo que tiene varios pases por los tribunales.

tampoco presenta un propietario único; el poder se reparte sobre todo entre Sevillistas de Nervión y el paquete de Rafael Carrión, en un accionariado históricamente fragmentado. La familia Del Nido vive una batalla entre padre e hijo que tiene varios pases por los tribunales. Valencia CF: el club es de Meriton Holdings / Peter Lim desde 2014, cuando compró el 70,4% por menos de 100 millones de euros, además de prestar dinero al club como parte del proceso de adquisición.

el club es de Meriton Holdings / Peter Lim desde 2014, cuando compró el 70,4% por menos de 100 millones de euros, además de prestar dinero al club como parte del proceso de adquisición. Villarreal CF: pertenece a Fernando Roig desde 1997. El precio más repetido y mejor documentado es de 72 millones de pesetas, unos 432.000 euros.

Los cuatro clubes que siguen siendo de sus socios

Real Madrid, FC Barcelona, Athletic Club y CA Osasuna son los únicos equipos de la élite española que no se convirtieron en Sociedades Anónimas Deportivas cuando la ley empujó al fútbol profesional hacia ese modelo allá por 1992. La excepción se les concedió por presentar entonces una situación patrimonial saneada, y desde ese momento mantienen una singularidad jurídica e identitaria que los distingue del resto del campeonato. Hacer las cosas bien tiene su premio... o eso parece.

Noticias relacionadas

Florentino Pérez y Joan Laporta, durante la entrega de medallas de la final de la Supercopa de 2025. / EFE

Eso significa que no hay accionistas privados que puedan comprar un paquete de control y mandar en el club. El poder reside en los socios, que eligen a sus presidentes en procesos electorales y sostienen un modelo mucho más democrático, asambleario y sentimental que empresarial. En una Liga cada vez más abierta a fondos, holdings y magnates tanto nacionales como internacionales, estos cuatro clubes siguen funcionando como una rara avis: instituciones deportivas con ADN civil y no mercantil. La realidad es que las directivas deben acceder al cargo con un aval, pero será raro ver cómo una mala gestión termina por liquidárselo en un momento dado.