Quique se confiesa tras la herida de Mestalla: "Han sido días duros"

El Deportivo Alavés ya ha pasado página tras el doloroso tropiezo en Mestalla para los babazorros. A pesar de la remontada sufrida ante el Valencia CF, el técnico albiazul, Quique Sánchez Flores, ha sido tajante en su comparecencia previa al próximo duelo liguero: "En el fútbol hay que mirar hacia adelante". El entrenador, exjugador y extécnico del club valencianista, no quiere lamentos y prefiere centrarse en la capacidad de reacción de sus futbolistas.

El preparador madrileño admitió que "los primeros días de entrenamiento fueron duros" para la plantilla debido a las circunstancias de la derrota en tierras valencianas. Sin embargo, tras analizar lo sucedido, ve a sus jugadores "fantásticamente bien". Para Quique, el rendimiento del equipo no fue tan negativo, asegurando que ante el cuadro che hicieron "bastantes cosas bien".

"Son extraordinarios a la hora de ejecutar cualquier decisión que tomemos", subrayó el técnico, poniendo en valor que, tras el empate del Valencia, sus hombres no se amilanaron. "El equipo se fue arriba y eso nos hace pensar que el equipo tiene carácter y capacidad de redescubrir nuevos partidos cuando las cosas se ponen feas", destacó con orgullo.

El reto frente al Villarreal y el factor Mendizorroza

De cara al próximo partido contra el Villarreal, Quique analizó las virtudes del 'Submarino amarillo'. Aunque observó que el conjunto castellonense "no está generando mucho pase", lanzó una advertencia clara: "Es el equipo que más rápido ataca de LaLiga". Esta verticalidad obligará al Alavés a extremar las precauciones en los balances defensivos.

Este encuentro marcará el debut de Quique ante su nuevo público, un factor que considera determinante para lograr la permanencia. "La inmensa mayoría de los puntos de esta temporada han sido con la fuerza de nuestra gente, ojalá no lo perdamos", deseó el entrenador, quien confía plenamente en la madurez de su bloque: "Tengo un equipo que conoce la zona en la que se mueve, el escenario que pisa".

ADN de resistencia y apuestas tácticas

El entrenador es consciente de la realidad del Alavés en la clasificación. "Son jugadores que lamentablemente están acostumbrados a jugar en dificultad y bajo mucha presión y ojalá podamos llevar al equipo a otra situación", confesó, aunque asume que les espera "una lucha permanente hasta el final". Su objetivo a medio plazo es claro: "Me gustaría ver a los jugadores en un escenario de crecimiento".

En el apartado táctico, Quique Sánchez Flores dejó entrever que mantendrá la defensa de cinco, valorando la polivalencia de sus hombres en una fase donde todos son "muy versátiles". Sobre nombres propios, aclaró que el central Ville Koski todavía no está al 100 % para completar los 90 minutos. Por otro lado, dio especial relevancia a la unidad B: "Los jugadores que entran son muy importantes porque los partidos se deciden en las segundas partes".

También hubo palabras para Ibrahim Diabate, de quien espera ver su "velocidad y potencia", y para Lucas Boyé, al que calificó como "uno de los mejores delanteros de la liga". Para potenciar al ariete, el técnico adelantó que el equipo "jugará con dos delanteros en gran parte de los momentos". Finalmente, cerró su intervención reafirmando su confianza en la cantera albiazul: "No nos da miedo. Son gente fresca y me gusta abrir la puerta a gente joven", concluyó.