Sufianu Sillah Dibaga la joya española en Inglaterra

El fútbol español continúa proyectando jóvenes talentos hacia las grandes ligas europeas y uno de los nombres que empieza a ganar protagonismo es el de Sufianu Sillah Dibaga. El extremo, nacido en Zaragoza y actualmente en las filas del Southampton, se ha convertido en una de las promesas que más está llamando la atención dentro del club inglés. Con solo 18 años, el atacante ha dado un paso importante en su progresión tras entrar en la dinámica del primer equipo después de destacar en las categorías inferiores del conjunto inglés. Su velocidad, desborde y capacidad para encarar por banda le han permitido ganarse la confianza del cuerpo técnico, que ya le ha abierto las puertas del primer equipo.

Sufianu Sillah Dibaga / Javier Bengoa

Debut en la FA Cup

El joven extremo vivió recientemente uno de los momentos más importantes de su todavía corta trayectoria profesional. Sufianu Sillah Dibaga debutó de forma oficial con el primer equipo del Southampton al saltar al terreno de juego desde el banquillo en el encuentro de FA Cup frente al Leicester City. El futbolista zaragozano disputó los últimos minutos del partido y también la prórroga en una eliminatoria que terminó cayendo del lado de los “Saints”. Un estreno muy significativo para el atacante, que confirma la confianza del club en su progresión y su creciente peso dentro de la estructura del primer equipo.

De Zaragoza a Inglaterra

Sufianu Sillah Dibaga dio sus primeros pasos en el fútbol base en Zaragoza antes de continuar su formación en Inglaterra, donde ha ido consolidando su progresión. El joven atacante pasó por las categorías inferiores del Crystal Palace, una etapa que le permitió adaptarse al fútbol inglés y seguir desarrollando su potencial.

En 2023 dio un nuevo paso en su carrera al incorporarse a la academia del Southampton, uno de los clubes con mayor tradición en la formación de jóvenes talentos en Inglaterra. Allí no tardó en destacar gracias a su velocidad, capacidad de desborde y verticalidad, cualidades que le permiten ser especialmente peligroso en el uno contra uno.

Habitual en el extremo izquierdo, aunque también puede actuar en otras posiciones ofensivas, Sillah Dibaga se ha convertido en una de las promesas a seguir dentro de la cantera de los “Saints”, donde su progresión le ha abierto ya las puertas del primer equipo.

Un futuro prometedor

El buen rendimiento del atacante en el equipo sub-21 y su reciente estreno con el primer equipo no han pasado desapercibidos para el club inglés. Su progresión dentro de la cantera ha convencido al Southampton de apostar firmemente por su futuro.

Noticias relacionadas

Por ello, la entidad decidió ampliar su contrato hasta 2028, asegurando la continuidad de una de las jóvenes promesas que más ilusión despiertan dentro de la academia. Una renovación que refleja la confianza del club en el potencial de Sillah Dibaga, que ahora tiene como objetivo seguir creciendo, sumar minutos con el primer equipo y consolidarse como uno de los talentos españoles a seguir en el fútbol inglés.