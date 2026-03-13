La Champions podría decir adiós a Adidas tras más de 30 años

El balón de la Champions League es mucho más que un simple elemento de juego. Desde comienzos de los años 2000, Adidas es el proveedor oficial del esférico del torneo y su icónico diseño con estrellas se ha convertido en uno de los símbolos más reconocibles del fútbol mundial. Durante más de dos décadas ha acompañado algunas de las noches más mágicas del continente. Ese diseño inconfundible, se ha convertido en una imagen inseparable de la competición y en un símbolo que muchos aficionados asocian directamente con las grandes noches del fútbol. Sin embargo, esta histórica relación podría estar cerca de vivir un giro inesperado. El actual contrato entre la UEFA y la marca alemana se encuentra en una fase clave y, según diversas informaciones, el organismo que dirige el fútbol europeo estaría estudiando nuevas propuestas comerciales de cara a los próximos años. Un escenario que abre la puerta a que el balón de estrellas, inseparable de la identidad de la competición durante más de dos décadas, pueda cambiar de fabricante y poner fin a una de las alianzas más icónicas de la Champions League.

Mítico balón estrellado de Adidas / UEFA

UEFA busca aumentar el valor comercial

La UEFA estudia sacar a concurso los derechos de fabricación del balón de la Champions dentro de su estrategia para incrementar el valor de sus activos comerciales. El organismo entiende que permitir que varias marcas compitan por el contrato podría generar una oferta económica mayor. El nuevo ciclo comercial del torneo, que comenzará en los próximos años tras la ampliación del formato, ha despertado un enorme interés entre las grandes compañías deportivas. El balón oficial es uno de los elementos más visibles de la competición.

Nike y Puma entran en la pelea

Si finalmente se abre la licitación, varias multinacionales del sector deportivo estarían dispuestas a competir con Adidas. Entre ellas destacan Nike y Puma, dos compañías con mucha presencia en el fútbol europeo. Sin embargo, el panorama del patrocinio en el fútbol también ha cambiado en los últimos años. Mientras Nike ha ido desplazando parte de su estrategia hacia el mercado deportivo estadounidense con competiciones como la NBA o la NFL su presencia en algunos patrocinios vinculados al fútbol europeo ha ido perdiendo peso.

Ese movimiento ha abierto la puerta a otras marcas. En varias de las grandes ligas del continente, el suministro del balón oficial ha cambiado de manos en los últimos años, con Puma ganando terreno en competiciones de primer nivel. Según apunta The Athletic, tanto Nike como Puma estarían dispuestas a entrar en la pugna por convertirse en el proveedor del balón oficial de la Champions League en los próximos años.

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Balón Nike Champions / footballs_legacy

Ya hubo balon Champions nike

La Champions League llegó a disputarse en algunas ocasiones con balones Nike, antes de que la UEFA estableciera un proveedor único para toda la competición. En aquellos años no existía todavía un suministro centralizado y eran los propios clubes locales quienes aportaban los balones del partido, lo que provocaba que en algunos encuentros aparecieran esféricos de distintas marcas. De hecho, uno de los casos más recordados fue el del Villarreal, que llegó a disputar partidos de Champions utilizando balones Nike cuando ejercía como local.