Alerta por estafa en la compra de entradas falsas para la final de Copa del Rey de La Cartuja entre Atlético de Madrid y Real Sociedad

La fiebre por conseguir una entrada para la final de la Copa del Rey 2026 ya está dejando las primeras víctimas. Un aficionado donostiarra residente en Estados Unidos ha denunciado ante la Guardia Civil haber sido estafado con 3.000 euros tras comprar supuestas entradas para el partido que enfrentará a Real Sociedad y Atlético de Madrid el próximo 18 de abril en el estadio de La Cartuja (Sevilla).

Según han informado las autoridades, el seguidor pagó esa cantidad tras contactar con un vendedor que suplantaba la identidad de otra persona y que ofrecía localidades para la gran final copera a través de una plataforma de anuncios. La operación terminó en fraude después de que el comprador realizara una transferencia bancaria convencido por el supuesto vendedor.

Una estafa con “historia elaborada”

De acuerdo con la Guardia Civil, el estafador presentó una “historia elaborada” para justificar que no podía recibir el pago a través de la plataforma online donde había publicado el anuncio. Con ese argumento logró persuadir al comprador para que realizara el pago directamente mediante transferencia bancaria, momento en el que desapareció.

El caso fue dado a conocer este viernes a través de las redes sociales del propio cuerpo policial, que ha aprovechado la denuncia para advertir del aumento de fraudes relacionados con la venta de entradas para la final de Copa.

Aviso de la Guardia Civil y la Ertzaintza

Tanto la Guardia Civil como la Ertzaintza han insistido en que los aficionados deben adquirir las localidades exclusivamente por vías oficiales, evitando páginas de compraventa o intermediarios no autorizados. Ante cualquier duda, recomiendan contactar directamente con los clubes implicados o con la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) para verificar la autenticidad de la venta.

Las autoridades recuerdan además que este tipo de timos suelen producirse en grandes eventos deportivos con alta demanda, como es el caso de la final copera que se disputará en Sevilla.

Más de 25.000 entradas por club

Para la final del 18 de abril en La Cartuja, Real Sociedad y Atlético de Madrid dispondrán de 25.680 entradas cada uno, de las cuales aproximadamente el 85 % se destinarán a socios y peñas oficiales de ambas entidades.

La enorme demanda de localidades ha provocado que muchos aficionados intenten adelantarse al proceso oficial de venta, una circunstancia que está siendo aprovechada por estafadores. Por ello, las autoridades reiteran el mismo mensaje: si no es un canal oficial, lo más probable es que sea un fraude.