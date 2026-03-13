Irán responde a Trump: "Nadie puede excluirnos del Mundial"

¿Irán fuera del Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá? En las últimas fechas, después de unas palabras en las que el ministro de deportes de Irán decía que no existen las “condiciones para participar en el Mundial”, se daba por hecho que el país atacado por los ejércitos israelí y estadounidense se caería de la próxima Copa del Mundo 2026. Más todavía, una vez que este jueves Donald Trump recomendaba al equipo nacional de fútbol iraní no aparecer en Estados Unidos por razones de “seguridad”.

Sin embargo, en la noche del mismo día, la selección de Irán ha emitido un comunicado en el que responde al presidente estadounidense Donald Trump e, incluso, se atreve a decir que la selección que debería quedarse sin jugar el Mundial 2026 es la de Estados Unidos.

Comunicado de la selección iraní

“La Copa del Mundo es un evento histórico e internacional y su organismo rector es la FIFA, no un país en particular. La selección nacional de Irán, con su fuerza y una serie de victorias decisivas, fue una de las primeras en clasificarse para el Mundial 2026”, ha declarado el equipo en un comunicado posteado en las historias de Instagram.

El texto publicado por la selección iraní prosigue retando al equipo “anfitrión”. “Ciertamente, nadie puede excluir a la selección nacional de Irán del Mundial. El único país que podría quedar excluido es aquel que solo ostenta el título de anfitrión del Mundial 2026, pero carece de la capacidad para brindar seguridad a los equipos participantes en este evento mundial”, indica en alusión a los Estados Unidos, organizadores junto a Canadá y México del torneo, que arrancará el 11 de junio de 2026.

El texto en inglés colgado en la cuenta de Instagram del equipo nacional de fútbol de Irán / @teammellifootball

Unas horas antes, a través de Truth Social, Donald Trump daba una peculiar “bienvenida a Irán al Mundial”. “No creo que sea apropiado que estén, por su propia vida y seguridad”. El martes, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, buen amigo del presidente de EE. UU., se había pronunciado sobre una conversación que mantuvo con el mandatario al frente de la Casa Blanca. “Hablamos sobre la situación en Irán, y que el equipo se clasificó por méritos para el Mundial 2026. Trump me dijo que están bienvenidos a competir”, señaló.

Irán, tras clasificarse con solvencia, está encuadrada en el grupo G junto con Nueva Zelanda, Bélgica y Egipto. Su partido inaugural sería el 15 de junio ante los neozelandeses en Los Ángeles.

Escalada en la guerra

Durante dos semanas de conflicto en Oriente Próximo, motivado sin el respeto al Derecho Internacional por parte de Estados Unidos e Israel, las muertes en la región del Golfo Pérsico, en especial en Irán y Líbano, rebasan el millar. Además, se ha producido una escalada bélica que ha disparado el precio del petróleo, ya que el régimen islámico de los ayatolás ha cerrado en buena medida el tránsito energético por el estrecho de Ormuz.

La participación de Irán en el Mundial 2026 parece que sigue en el aire y dependiendo de la evolución de la guerra en Oriente Próximo y de las medidas de presión internacional que adopten uno y otro bando.