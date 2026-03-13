Jamie Carragher pide el fichaje de Unai Emery para revivir a un grande de la Premier

Jamie Carragher, leyenda del Liverpool y actual comentarista de 'Sky Sports', ha lanzado una seria recomendación clara al Manchester United: apostar por Unai Emery para liderar el próximo proyecto del club de Old Trafford. El exentrenador del Valencia CF tiene al Aston Villa cuarto en la Premier League, empatado con el tercero, precisamente, el United, al que ha dado mucho aire el trabajo del interino Michael Carrick, compañero en la selección inglesa inglesa de Carragher.

El exdefensa inglés considera que el técnico del Villa es uno de los entrenadores más infravalorados del fútbol europeo y cree que sería el candidato perfecto para revitalizar al United. De hecho, Carragher llegó a asegurar que, entre los entrenadores que trabajan actualmente en Inglaterra, Emery solo está por detrás de Pep Guardiola.

En su columna en 'The Telegraph', el exjugador 'red' aseguró que le sorprende que el nombre del entrenador vasco no figure entre los principales candidatos para ocupar el banquillo del Manchester United el próximo verano. Una lista en la que también gana números, gracias a su trabajo, el propio Carrick.

“Sería el entrenador perfecto para revitalizar al United”, señaló Carragher, quien destacó la capacidad de Emery para ganar títulos y reconstruir equipos que aspiran a competir por la Liga de Campeones.

El exfutbolista también puso en valor la personalidad y liderazgo del técnico español. Según Carragher, Emery es un entrenador con "una idea futbolística clara, que exige respeto dentro del vestuario y ejerce una autoridad que considera clave para devolver al United a la élite".

Sin embargo, el nombre que actualmente cobra peso en el club es el de Michael Carrick. El técnico interino ha logrado seis victorias en ocho partidos, lo que ha permitido al Manchester United situarse por delante del Villa en la clasificación de la Premier League.

Duelo directo este domingo: Unai visita Old Trafford

Precisamente, ambos equipos se enfrentan este domingo en un duelo directo por la Liga de Campeones (15:00 horas), con el United tercero y el Villa cuarto, separados únicamente por la diferencia de goles.

Carragher reconoce que si el conjunto de Old Trafford mantiene su posición por encima del equipo de Emery, las opciones de Carrick de quedarse definitivamente en el banquillo aumentarán. Aun así, insiste en que el técnico español tiene el perfil ideal para liderar una reconstrucción ambiciosa.

Unai Emery, contra el Arsenal / ASTON VILLA

El comentarista también apuntó que el deseo de Emery de tener un control amplio sobre el proyecto deportivo podría ser uno de los motivos por los que el United no lo contempla seriamente. La actual estructura del club, con un fuerte peso de la dirección deportiva, podría chocar con ese modelo.

"El nombramiento de Emery es, en la práctica, una forma de realzar el papel del manager y disminuir el de los directores. Por lo tanto, esto podría ser una causa probable de fricción en el futuro", escribió Carragher. "En el Villa, parecía que Emery nombró a su propio director deportivo cuando llegó Monchi, y cuando hubo un desacuerdo sobre la política de fichajes, el ejecutivo se marchó".

A pesar de ello, Carragher cree que el entrenador del Aston Villa no rechazaría la oportunidad si el interés fuera real. “Sería ingenuo pensar que Emery no se sentiría atraído por el puesto si sintiera que realmente lo quieren”, afirmó.

Contrato en el Villa hasta junio de 2029

Emery tiene contrato con el Aston Villa hasta 2029 y recientemente celebró su victoria número 100 al frente del club tras el triunfo en la Europa League frente al Lille. Sin embargo, su nombre sigue apareciendo cuando se habla de posibles entrenadores para los grandes banquillos del fútbol europeo.

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Eso sí, Carragher dice que la crítica no ha hecho justicia a su trabajo con los grandes PSG y Arsenal, y eso juega en favor de su actual club. "Para desgracia de Emery, y para alegría del Villa, al español se le presenta como un entrenador que rinde por encima de las expectativas en los clubes que intentan desafiar a la élite, y como un entrenador que no rinde al nivel esperado en aquellos que ya se consideran parte de ella", escribió el exjugador.