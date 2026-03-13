"Me echaron tras clasificarnos para el playoff de ascenso... porque una pitonisa se lo dijo al presidente"

El entrenador del Granada CF e histórico jugador de Espanyol o Numancia, José Rojo 'Pacheta', ha dejado una de las historias más insólitas del fútbol español reciente. Durante su participación en el pódcast ‘El Cafelito’, conducido por Josep Pedrerol, el técnico recordó el sorprendente motivo por el que fue destituido del FC Cartagena en 2013, justo después de haber clasificado al equipo para el playoff de ascenso.

El burgalés, con más de 15 años ligado a los banquillos, repasó algunos de los episodios más curiosos de su trayectoria y también reflexionó sobre la gestión de los grandes vestuarios, el impacto del VAR y las influencias que marcaron su carrera.

Destituido... por una predicción de pitonisa

La anécdota más llamativa llegó al recordar su paso por el FC Cartagena. Pacheta explicó que su salida del club se produjo tras lograr el objetivo deportivo de meterse en la lucha por el ascenso. Sin embargo, una predicción externa terminó pesando más que los resultados.

“Me echaron tras clasificarnos para el playoff de ascenso. Fue porque una pitonisa le dijo al presidente que conmigo el equipo no iba a ascender”, explicó el técnico. “Pero tendría que haberle dicho a quién tenía que traer para ascender, porque igualmente no ascendió”, añadió después con cierta sorna.

Pacheta, durante un partido en pandemia / EFE

El episodio se remonta a la temporada 2012-13, cuando el Cartagena optó por cambiar de técnico pese a encontrarse en una posición competitiva para luchar por subir de categoría. Terminó segundo la liga regular de su grupo de Segunda B e iba lanzado para ascender a Segunda, actual Hypermotion. Tras destituir sorprendentemente a Pacheta, que llevaba 8 partidos sin perder (sólo fue derrotado en tres ocasiones ese curso), nombraron a José Miguel Campos como técnico, pero a las primeras de cambio todo se fue al traste. El caudal Deportivo metió un global de 1-0 en la primera eliminatoria de ascenso.

Las lógicas protestas de los aficionados le llevaron a Paco Gómez, presidente entonces, a apartarse a un lado, aunque quedándose como duelo del club hasta que en la siguiente temporada vendió el club a Sporto Gol Man 2020. Cosas que pasan cuando los dueños de los clubes no son precisamente los mejores gestores.

La experiencia vital en Tailandia

Pacheta también repasó su aventura en el fútbol asiático. Después de una temporada en Polonia y una fugaz aventura en el Hércules, entre 2016 y 2017 dirigió en Tailandia, una etapa que recuerda con sentimientos encontrados.

Durante el primer año y medio asegura haber vivido una experiencia muy enriquecedora tanto en lo profesional como en lo personal. Sin embargo, la última etapa fue mucho más complicada.

“En Tailandia fui muy feliz durante un año y medio y el último medio año fue terrible. Se me acabó la energía. Fueron cuatro meses terribles de soledad”. El técnico relató incluso cómo el propietario del club se sentaba a su lado en el banquillo para sugerir cambios durante los partidos, una situación que ilustra las particularidades del fútbol en algunos contextos.