La 'pesadilla' de Bryan Zaragoza en la Serie A
El extremo no está teniendo el protagonismo esperado en la AS Roma
Bryan Zaragoza se encuentra en un callejón sin salida después de haber renunciado a permanecer cedido en el Celta de Vigo para marcharse a una AS Roma en la que su participación escasea. En una operación cargada de polémica en Balaídos por las maneras, el tiempo está negándole la razón al extremo, quien afrontó su próximo reto con ilusión, pero sin tener recompensa con minutos.
El futbolista andaluz está viendo cómo sus participaciones disminuyen con el paso de los partidos. En Serie A solo ha jugado 135 minutos y, en los dos últimos encuentros, jugó 1’ contra la Juventus y se quedó en el banquillo frente al Genoa. Además, en la eliminatoria de ida de octavos de la Europa League, salió de titular… y en el descanso fue sustituido. Síntoma de que no le están yendo bien las cosas por la capital de Italia.
Gasperini, paciente con el andaluz
Sin embargo, Gasperini, entrenador de la AS Roma, defendió a Bryan Zaragoza en rueda de prensa. “Bryan Zaragoza llegó el último día de mercado y, naturalmente, necesita un poco de tiempo para adaptarse. Ya ha participado en algunos partidos desde su llegada y tuvo una contribución muy importante contra el Nápoles. Esperemos que nos eche una mano hoy”, dijo.
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