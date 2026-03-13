Rafa Benítez da un giro al futuro de Pellegrini en el Betis

El Panathinaikos golpeó primero en su eliminatoria europea frente al Real Betis y lo hizo con una victoria que en Grecia se celebra casi como una reivindicación táctica de su entrenador, Rafa Benítez, frente al experimentado técnico verdiblanco, Manuel Pellegrini.

El conjunto ateniense supo competir con inteligencia y pragmatismo en el partido de ida. Lejos de buscar un intercambio de golpes con el Betis, el equipo de Benítez apostó por un bloque compacto, líneas juntas y una presión selectiva que incomodó la circulación del conjunto sevillano durante largos tramos del encuentro. El plan funcionó: el Panathinaikos neutralizó el talento ofensivo bético y aprovechó sus momentos para inclinar el marcador a su favor.

En Grecia, la lectura del partido es clara. Buena parte de la prensa deportiva ha destacado la “victoria táctica” de Benítez sobre Pellegrini. El técnico español fue elogiado por su planteamiento estratégico y por la capacidad de su equipo para interpretar los tiempos del partido, algo que permitió al Panathinaikos administrar ventajas y minimizar riesgos frente a un rival de mayor presupuesto y profundidad de plantilla.

Manuel Pellegrini en el banquillo / EFE

La importancia del triunfo en la ida tampoco se subestima en Atenas. En competiciones europeas, golpear primero puede marcar la dinámica de una eliminatoria, especialmente cuando se trata de un cruce tan equilibrado desde el punto de vista emocional. Sin embargo, incluso en medio de la euforia, en el entorno del Panathinaikos existe conciencia de que la eliminatoria está lejos de resolverse.

El Betis sigue siendo considerado el favorito para avanzar. La calidad individual del equipo andaluz, su experiencia reciente en torneos continentales y la capacidad de Pellegrini para ajustar en partidos de vuelta mantienen al conjunto verdiblanco con muchas opciones de remontar.

Rafa Benítez ha ganado 18 de los 31 partidos que ha dirigido al Panathinaikos / PANATHINAIKOS

Eso sí, el momento anímico del Betis ha empezado a generar debate. Desde el empate en el derbi ante el Sevilla FC, algunas dudas han aparecido alrededor del equipo de Pellegrini. Aquella igualada, que frenó el impulso liguero de los béticos, parece haber dejado una estela de irregularidad que también se percibió en Europa.

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La vuelta se presenta ahora como un examen de carácter para el Betis y como una oportunidad histórica para el Panathinaikos. En Atenas celebran la ventaja y el acierto de Benítez; en Sevilla, mientras tanto, confían en que la jerarquía del equipo y la experiencia de Pellegrini todavía puedan darle la vuelta a la historia.