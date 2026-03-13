Vinicius, el peor lanzador de penaltis del Real Madrid en el siglo XXI

El nombre de Vinícius Júnior vuelve a estar en el centro del debate en el Real Madrid, aunque esta vez no por su velocidad o su desequilibrio ni por sus palabras o gestos de más. El extremo brasileño arrastra desde hace tiempo una asignatura pendiente: Los penaltis.

Vinicius junior con el Real Madrid / EFE

El punto débil de Vinicius: los penaltis

Vinicius Júnior es uno de los futbolistas más determinantes del Real Madrid pero hay una faceta del juego que sigue generando dudas: los lanzamientos de penalti. El brasileño, decisivo en el uno contra uno y protagonista habitual en el ataque blanco, no ha logrado trasladar esa eficacia al punto de los once metros. Las estadísticas reflejan que el extremo madridista tiene uno de los registros menos fiables del club en este siglo entre los jugadores que han ejecutado varios penaltis. Una situación que ha reabierto el debate sobre quién debe asumir la responsabilidad desde el punto fatídico en el conjunto blanco.

Números que generan debate

Los números explican por qué el debate está sobre la mesa en el Real Madrid. Vinícius Júnior es, estadísticamente, el futbolista del conjunto blanco con mayor porcentaje de fallo en penaltis en lo que va de siglo entre los lanzadores habituales. El brasileño ha ejecutado 14 lanzamientos desde los once metros y ha fallado 4, lo que supone un 28% de error, una cifra muy elevada para un equipo acostumbrado a tener especialistas en esta faceta. La comparación con otros jugadores recientes del Real Madrid refleja aún más esa diferencia. Kylian Mbappé, por ejemplo, ha lanzado 23 penaltis y ha fallado los mismos que Vinícius, cuatro, lo que deja su porcentaje de error en torno al 17%. Si se mira más atrás, los contrastes son todavía mayores. Cristiano Ronaldo, uno de los grandes goleadores de la historia del club, ejecutó 90 penaltis con la camiseta blanca y falló 13, firmando un 14% de fallo. El dato más llamativo lo protagoniza Sergio Ramos, que durante años fue uno de los especialistas del equipo. El ex capitán madridista solo falló uno de los 23 penaltis que lanzó, lo que le deja con un 4% de error, el mejor porcentaje entre los tiradores recientes del Real Madrid.

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El debate en el Real Madrid

Esta situación ha reavivado el debate sobre quién debe asumir los lanzamientos de penalti en el Real Madrid. En los últimos años, el conjunto blanco ha ido alternando diferentes ejecutores desde los once metros, lejos de la figura de especialista fijo que sí existía en otras etapas del club. Sin embargo, cuando Kylian Mbappé está sobre el terreno de juego, la jerarquía parece clara. El delantero francés es quien suele asumir la responsabilidad desde el punto de penalti, algo que deja a Vinícius en un segundo plano y que, a la vista de los números, evidencia la diferencia de fiabilidad entre ambos en esta faceta.