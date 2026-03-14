Expulsado por tocarle el miembro a Sorloth
El VAR señaló la agresión y Ortiz Arias expulsó a Abqar tras revisar en el monitor el pellizco al delantero noruego en una acción sin balón
Un pellizco que ha reabierto debates. El partido entre el Atlético de Madrid y el Getafe ha dejado una de las acciones más llamativas del encuentro. Ocurrió en el minuto 54: Abdel Abqar, situado cerca de la línea divisoria y sin balón de por medio, pellizcó en la entrepierna a Alexander Sorloth. El delantero noruego reaccionó de inmediato, le agarró del brazo y terminó tirándolo al suelo en una acción que, inicialmente, había pasado desapercibida. Pero no para el VAR. El colegiado detuvo el juego tras recibir un aviso de la sala de videoarbitraje por una posible tarjeta roja y después de revisar la jugada en el monitor, el árbitro tomó una decisión: roja directa para el central del Getafe por su gesto antideportivo.
El incidente no tardó en dar de qué hablar. Algunos analistas consideran clara la expulsión de Abqar. Otros creen que la reacción del delantero rojiblanco también podría haber sido castigada con mayor dureza. En cualquier caso, la acción ha vuelto a abrir el debate sobre este tipo de comportamientos dentro del terreno de juego, sobre cómo deben interpretarse y sobre la línea que separa una simple provocación de una conducta sancionable. Pero no fue el único debate que abrió la acción del marroquí.
El recuerdo de Mapi León
La jugada también ha traído a la memoria una de las polémicas que marcó la temporada pasada en Liga F. En un derbi entre el RCD Espanyol y el FC Barcelona que se disputó en la Ciudad Deportiva de Dani Jarque, Mapi León se vio envuelta en una acción prácticamente idéntica a la vivida en el Metropolitano. Una acción donde se ve como la central culé tocó la entrepierna a Daniela Caracas durante un lance del partido. El club y la propia jugadora perica condenaron los hechos, mientras que el Barça y la internacional española los negaron.
Aun así, las imágenes circularon rápidamente por redes sociales. Y la acción provocó una fuerte reacción: Mapi León recibió numerosos comentarios negativos y acusaciones de agresión sexual. Ahora queda una pregunta en el aire. Si este gesto de Abqar sobre Sorloth generará una polémica similar o si, por el contrario, el episodio pasará con menos ruido en el fútbol masculino.
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