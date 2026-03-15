Rafa Benítez y Miguel Corona apuestan al todo o nada en la Europa League

Rafa Benítez ganó dos Ligas y una UEFA Cup en València tirando de rotaciones, en especial, en la tercera temporada del entrenador madrileño en el banquillo de Mestalla. En 2004, la máquina de Benítez conquistó el título de Liga y alcanzó la final de Göteborg, en la que pasó por encima del Olympique de Marsella, con alternancia perfecta de la mayoría de piezas de la plantilla.

Más de dos décadas después, el técnico vuelve a tirar de rotaciones en el Panathinaikos griego, aunque en un contexto diferente. A once puntos de los tres primeros -PAOK, Olympiacos y AEK- y con la cuarta plaza garantizada, cuando solo resta una jornada antes del 'play-off' por el título, el 'Pana' lo apuesta todo a la UEFA Europa League.

El futuro europeo de Benítez y Corona

El club del que es director deportivo Miguel Ángel Corona, ex del Valencia CF en la etapa más gris de Meriton, está ante su gran ocasión de acceder a los cuartos de final de la segunda competición europea. Una situación en la que Rafa Benítez no ha dudado en dar descanso este domingo a prácticamente todos sus mejores jugadores. A pesar de que la vuelta de este próximo jueves se disputará en la Cartuja, al Betis le aguarda un final de eliminatoria complicado. Manuel Pellegrini ha podido dar descanso a bastantes menos jugadores de los diez que ha reservado Benítez en el Panathinaikos - Panetolikos. El rival, asimismo, en la zona de 'play-off' de descenso tampoco se juega nada.

Con relación al once del pasado jueves en Atenas, Benítez ha dejado fuera del once a nueve. Solo han repetido dos: el defensa Katris y el extremo marroquí Anass Zaroury, quien no podrá actuar en Sevilla a causa de la expulsión que sufrió en la ida. El Panathinaikos llegará a España en unos días con su mejor once, descansado, y con la ventaja que obtuvo en los primeros 90 minutos de la eliminatoria, el 1-0 que convirtió en los instantes finales el argentino Vicente Taborda desde los 11 metros.

El portero marfileño Alban Lafont, mejor de los suyos en la ida, Davide Calabria, Ingason, Renato Sanches, Cerin, Kyriakopoulos, Pellistri, Taborda y Tetteh se han quedado de inicio en el banquillo, y cuatro de ellos, fuera de la convocatoria con la cabeza y los cinco sentidos en el duelo con el Betis en busca de un lugar en los cuartos de final de la Liga Europa.

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Por su parte, Pellegrini pudo reservar del once a Pau López -portero en el torneo europeo-, Ricardo Rodríguez, Altimira y Antony. Estos dos últimos han entrado en la segunda mitad de un choque con el Celta que ha terminado con empate a un gol.