El entrenador del Espanyol carga contra los árbitros: "Quiero que me piten cosas normales"

El entrenador del RCD Espanyol, Manolo González, señaló tras caer ante el Mallorca (2-1) en un partido marcado por la polémica arbitral que no pide que le favorezcan, sino que le "piten cosas normales" porque son "muchos partidos" en los que su equipo ha salido perjudicado.

"Pienso que, igual que yo como entrenador intento reconocer los errores, es un momento de autocrítica para todos, pero no me quiero meter a este jaleo porque podemos salir perjudicados, complicado que sea más, pero hay que seguir", reconoció.

"No he querido hablar con el árbitro porque no tengo nada que hablar, las imágenes las han visto todos. Si eres del Mallorca dirás que es gol, para el resto de España es falta. La de Raíllo con Jofe es roja porque se va a portería, a Mojica le falta la segunda amarilla. No soy un niño pequeño y no quiero que me expliquen historias. Es el día del Girona, es el día del Valencia, hoy pasa aquí y empiezo a estar un poco cansado", explicó.

El Mallorca, ya con un jugador más debido a la justa expulsión de Pickel, logró empatar en el minuto 65 con un gol de Pablo Torre envuelto en polémica. Tras cuatro minutos de revisión en la pantalla, el colegiado, De Burgos Bengoetxea, decidió validar el 1-1, a pesar de que en las imágenes parecía apreciarse que en la disputa por un balón previo Samu Costa golpea el talón de Urko González sin que la pelota se mueva.

Manolo no consideraba que la falta de Samu Costa sobre Urko fuese una acción para revisar "más de 10 segundos", y añadió ante las declaraciones tan autocríticas de su guardameta, Dmitrovic, que "no sabía a que se refería" con la frase del serbio de que "hay mucho por mejorar".

"Cuesta ganar y el VAR nos va minando"

"Estamos jodidos, futbolísticamente el equipo viene de jugar y competir bien, no me gusta buscar temas de estos para justificar una derrota, pero condiciona todo lo que pasa, acabas perdiendo un partido que tienes controlado. Son muchas acciones incluso en días que ganamos, nos condiciona en momentos donde nos cuesta ganar y el VAR va minando, futbolísticamente estamos bien y el día del Getafe volveremos a jugar", añadió.

"Quiero que piten cosas normales, no que me favorezcan, quiero ganar mereciéndolo en el campo, pero es que llevamos muchos partidos, los penaltis de Girona, Valencia... son situaciones que cambian mucho en el campo", insistió.

Al respecto de lo que sucedió en València, el CTA indicó que la acción sobre Lucas Beltrán es "punible", si bien no debió decretarse por un agarrón previo de Ramazani. No obstante, el Valencia no es precisamente un equipo que haya salido beneficiado por los árbitrajes en el cómputo general. De hecho, en las semanas posteriores, ha sido el equipo de Corberán al que no le han pitado más de una pena máxima merecida.

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