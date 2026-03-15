¿Por qué el Real Madrid no cometió alineación indebida haciendo seis cambios?

La victoria del Real Madrid dejó una escena que llamó la atención de muchos aficionados: el equipo blanco realizó seis sustituciones durante el partido. En un primer momento, las redes sociales se llenaron de preguntas sobre si el conjunto madridista había cometido una posible alineación indebida, ya que el reglamento habitual permite únicamente cinco cambios por equipo.

El cambio de Buba Sangaré activó el protocolo

Durante el partido, el jugador del Elche Buba Sangaré tuvo que ser sustituido tras un golpe en la cabeza que activó el protocolo médico por posible conmoción cerebral. Este procedimiento, que busca proteger la salud de los futbolistas, permite realizar una sustitución adicional específica para estos casos.

El reglamento establece que cuando un equipo utiliza un cambio por conmoción cerebral, el rival recibe automáticamente una sustitución extra para mantener la igualdad competitiva. Por ese motivo, el Real Madrid pasó de las cinco sustituciones habituales a disponer de seis cambios en total.

Un protocolo cada vez más habitual

Este tipo de situaciones se han vuelto más frecuentes en el fútbol europeo desde la introducción de las normas especiales para proteger a los jugadores ante golpes en la cabeza. Las federaciones y ligas han ido incorporando el protocolo tras las recomendaciones médicas internacionales.

La lógica es sencilla: si un equipo se ve obligado a sustituir a un jugador por una posible conmoción, el rival también recibe un cambio adicional para que ninguno tenga desventaja táctica.

LaLiga: Real Madrid - Elche, en imágenes. / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

No hay irregularidad

Por tanto, aunque a primera vista pudiera parecer que el Real Madrid había superado el límite permitido de sustituciones, no existe ninguna irregularidad reglamentaria. El sexto cambio fue completamente legal y se produjo como consecuencia directa del protocolo aplicado tras la salida de Buba Sangaré.

En definitiva, lo que generó debate en redes sociales fue simplemente la aplicación de una norma diseñada para proteger la salud de los futbolistas sin alterar el equilibrio competitivo del partido.