El hijo de Julián Calero se reconvierte en delantero... y ya es el máximo goleador y asistente de la Cultural Leonesa

El gol se paga. Es la diferencia entre ganar y perder un partido. Es muy complicado que un equipo logre su objetivo de temporada si no dispone de un hombre-gol en el equipo o bien un sistema que permita que sean varios los jugadores que alcancen los dobles dígitos. En este sentido, la Cultural Leonesa tiene muy mala pinta y el descenso a Primera RFEF es muy probable si no cambian las cosas. Eso sí, algo está pasando este 2026 y ese algo tiene nombre y apellido: Iván Calero.

El lateral derecho, hijo del exentrenador del Levante UD Julián Calero ha pasado de ser un defensa de gran recorrido y capacidad de generar goles a partir de sus asistencias a, directamente, marcar goles. Durante la primera vuelta repartió cinco asistencias en una gran primera vuelta en la que todas ellas terminaron suponiendo goles de la victoria (12 puntos). Su llegada desde el Real Zaragoza con la temporada iniciada fue clave, está claro.

Cuco Ziganda pidió más jugadores de ataque de los que la dirección deportiva le trajo, por lo que ha tenido que apañarse para compensar la falta de pólvora del equipo con un cambio de posiciones. Probó a colocar a Calero como extremo en el duelo copero ante el Athletic Club. Fue un partidazo en el que los leoneses merecieron eliminar a los 'leones', pero finalmente el duelo terminó con un 3-4 en el que el de Parla anotó un doblete. Algo bueno se pudo extraer de la derrota.

Calero: 5 goles y 5 asistencias

El técnico navarro insistió con su nuevo planteamiento y mantuvo a Calero como extremo. El equipo leonés era incapaz de ganar partidos e incluso en febrero se decidió despedir al 'Cuco', quien fuera gran delantero de LaLiga el siglo pasado, pero algo quedó. Aunque el equipo no ha logrado ganar ningún partido en 2026, Calero se ha convertido en el máximo goleador (y asistente) de la Cultural tras anotar tres tantos ligueros este año para sumarse a los dos de Copa del Rey.

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Con cinco goles, Calero empata con los delanteros Manu Justo y Luis Chacón como máximos goleadores de la temporada con cinco tantos cada uno. El próximo rival será el CD Castellón del exvalencianista Pablo Hernández. Dura piedra de toque.