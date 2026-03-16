Polémica entre históricos: El Deportivo no le quiere mandar entradas al Zaragoza para el duelo de Riazor

La previa del partido entre dos históricos del fútbol español llega marcada por la polémica. El enfrentamiento del próximo sábado entre el RC Deportivo de La Coruña y el Real Zaragoza en el Estadio ABANCA Riazor se disputará sin presencia de aficionados visitantes después de que el club gallego haya decidido no enviar entradas al conjunto aragonés. En principio, se incumple la norma de LaLiga.

La entidad zaragocista ha hecho pública su profunda decepción mediante un comunicado oficial en el que explica que intentó, sin éxito, obtener al menos un pequeño cupo de localidades para su afición. Según el propio club, durante los últimos días se mantuvieron diferentes conversaciones entre ambas entidades con el objetivo de facilitar la presencia de seguidores blanquillos en A Coruña, pero la respuesta final del Deportivo fue negativa.

El Deportivo alega seguridad... y reciprocidad

Desde el club gallego justifican la decisión en motivos de seguridad y en el principio de reciprocidad entre aficiones. El argumento principal del Deportivo se basa en que sus seguidores tampoco pudieron disponer de entradas en anteriores visitas al feudo zaragocista.

Así avanzan las obras de La Romareda en Zaragoza / EFE

En concreto, los coruñeses recuerdan que en las dos últimas temporadas sus aficionados no tuvieron acceso a localidades tanto en el Ibercaja Estadio como a La Romareda, debido a las reducciones de aforo que ha sufrido el estadio zaragozano durante las obras y reformas en curso. Lo mismo les ocurrió a otros, claro. Este precedente ha llevado al Deportivo a aplicar el mismo criterio para el encuentro de este fin de semana en Riazor, aunque con otra motivación, claro.

Decepción en la afición zaragocista

El Real Zaragoza ha lamentado públicamente la situación y ha trasladado su frustración por la imposibilidad de que sus seguidores acompañen al equipo en uno de los desplazamientos más atractivos del calendario.

“Desde el Real Zaragoza queremos mostrar nuestra profunda decepción y lamentamos que nuestros aficionados no puedan acudir a animar a nuestro equipo en Riazor”, señala el comunicado oficial del club aragonés.

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La clasificación histórica de LaLiga tiene cada vez menos sorpresas, pero todavía hay alguna. Real Madrid y FC Barcelona la lideran por encima de los 5.000 puntos, dejando al Atlético superando los 4.000 y los Athletic Club y Valencia CF superan los 3.800. El resto, muy por debajo. El caso es que el Real Zaragoza cuenta con 2.109 puntos después de varias temporadas en Segunda, como así le ocurre al Deportivo, con 1.843. Les ha recortado mucho en los últimos tiempos Osausna, que les sigue cada vez de más cerca. Luego Valladolid y Villarreal CF. Precisamente los amarillos han acumulado 1.493 puntos en sólo 26 temporadas. Cuestión de proyectos bien ejecutados.