Día de descanso para la plantilla antes del duelo ante el Real Madrid

El Manchester City encara una de las noches más exigentes de la temporada y Pep Guardiola ha decidido cambiar la rutina habitual de preparación. El técnico catalán ha concedido un día de descanso a su plantilla antes de afrontar el partido de vuelta de la eliminatoria de Champions League frente al Real Madrid, un duelo en el que los ingleses están obligados a remontar el 3-0 encajado en el Santiago Bernabéu.

La decisión ha sorprendido porque llega a pocos días de un encuentro decisivo, pero el entrenador del City considera que el descanso puede ser clave para que sus futbolistas lleguen con mayor frescura física y mental. Tras varias semanas de máxima exigencia en todas las competiciones, Guardiola ha optado por liberar a la plantilla durante una jornada antes de retomar el trabajo táctico previo al choque europeo.

Pep Guardiola busca remontar la eliminatoria frente al Real Madrid / EFE

El golpe del Bernabéu

El partido de ida dejó muy tocado al Manchester City. El Real Madrid se impuso con claridad por 3-0 en el Santiago Bernabéu, en un encuentro donde el conjunto blanco se mostró mucho más efectivo en las áreas. Los de Guardiola dominaron algunos tramos del partido con el balón, pero pagaron caros sus errores y vieron cómo la eliminatoria se ponía muy cuesta arriba.

Ese resultado obliga ahora al equipo inglés a protagonizar una remontada casi perfecta en el encuentro de vuelta. El City necesita al menos tres goles para igualar la eliminatoria y forzar la prórroga, un desafío mayúsculo ante un rival con la experiencia europea del Real Madrid.

Un descanso para recargar energías

La decisión de conceder un día libre a la plantilla. Guardiola considera que, más allá del trabajo táctico, es importante que los jugadores lleguen mentalmente liberados a un partido de máxima exigencia.

El objetivo es que el equipo retome los entrenamientos con mayor frescura antes de los últimos ajustes previos al encuentro. Una estrategia poco habitual antes de un duelo de esta magnitud, pero que refleja la confianza del técnico en la madurez de su plantilla.

Un precedente reciente

No es la primera vez que Pep Guardiola toma una decisión similar antes de un partido importante de Champions League. El técnico catalán ya optó por conceder descanso a su plantilla el pasado mes de noviembre antes de un duelo europeo frente al Borussia Dortmund.

La explicación puede estar en la exigente carga de partidos que ha tenido que afrontar el Manchester City en los últimos días. El conjunto inglés disputó el sábado por la noche su encuentro de Premier League ante el West Ham United y, tras regresar esa misma noche a Manchester, realizó el domingo una sesión de recuperación.

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Responde a las críticas

Pep Guardiola también respondió a las críticas recibidas tras el partido de ida en el Santiago Bernabéu, especialmente por las decisiones tomadas en la alineación inicial. El técnico del Manchester City defendió su planteamiento y aseguró que está acostumbrado a este tipo de cuestionamientos cuando los resultados no acompañan.

“No es la primera vez que me duele. He perdido muchas veces en la Champions en todas las fases, muchas, muchas, muchas veces, y me han masacrado por las decisiones y por lo que pasó. Así que no es la primera vez, pero, al mismo tiempo, sigo aquí en este puesto. Y hasta el último día, mantendré mi postura y defenderé mis decisiones sobre la alineación. No os convenceré de por qué perdimos porque son los mismos argumentos de siempre”, explicó el entrenador catalán.

El City busca una noche europea histórica

El Manchester City afrontará el partido de vuelta con la obligación de protagonizar una de las remontadas más difíciles de la temporada. Ante ellos estará un Real Madrid que llega con una ventaja importante y con la experiencia de haber vivido muchas noches grandes en la Champions League.

Aun así, en el Etihad confían en que el equipo pueda firmar una actuación memorable. Si el City consigue darle la vuelta al 3-0 del Bernabéu, la eliminatoria pasaría directamente a formar parte de las grandes noches de la historia reciente de la competición.

La rueda de prensa previa al partido

"No busco sorprender al Madrid. Cuando juegas con dos nueves a veces marcas cuatro o cinco goles. Vamos a intentar marcar. Un partido perfecto en muchos sentidos. Tenemos que intentarlo e intentarlo, siempre podemos crear ocasiones. Nos conocemos bien. Necesitamos ser clínicos y defender bien”.

Sobre cancelar el entrenamiento de hoy

"Entrenaremos mañana, antes del partido. Depende, si juegas bien tu mentalidad es fuerte y si no es débil. La tarea es increíble, marcar tres o más goles contra el Real Madrid es muy difícil. Tenemos que crear el mayor número de momentos posible"

Los jugadores

"Si después de diez años tengo que explicarles a nuestros jugadores lo que es la fe, tenemos un problema. Ellos me conocen bien. Por supuesto muchos de ellos son nuevos en estas situaciones. No somos los mismos que otros días, pero al mismo tiempo tenemos la oportunidad increíble de intentarlo".

La calidad del Madrid

"Estamos preparados para crear ocasiones. Por supuesto, la calidad que tienen ellos es diferente a cualquier oponente. Pero sabemos que es el Real Madrid y la Champions League. Sería fácil para mi decir que en los primeros 20 minutos hay que marcar tres goles, pero la realidad es completamente diferente. Tenemos que sostener lo que hacemos. Hablaremos mañana de qué hacer hasta el final. En la ida marcaron tres goles en tres ocasiones, pero esta es la Champions y el nivel de los rivales".

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"Estuvimos en Madrid, viajamos a Londres, hoy no podemos hacer nada porque los jugadores tienen que descansar. Mañana entrenaremos. Actualmente, en el fútbol moderno, en los equipos top, entrenar no mejora demasiado. Prefiero que estén en casa y mañana moveremos un poco las piernas. No es la primera vez que lo hago esta temporada".