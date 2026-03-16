El Real Madrid estudia el fichaje más caro de la era Florentino Pérez

El nombre de Michael Olise ha irrumpido con fuerza en el radar del Real Madrid. Según diversas informaciones surgidas en las últimas horas, el club blanco estaría estudiando la posibilidad de lanzar una ofensiva de gran calibre por el extremo del Bayern de Múnich, una operación que podría alcanzar los 160 millones de euros. El atacante francés, de 24 años, se ha convertido en uno de los futbolistas más desequilibrantes del fútbol europeo. Su gran temporada con el Bayern de Múnich no ha pasado desapercibida y ha despertado el interés de varios gigantes del continente. Entre ellos está el Real Madrid, donde siguen muy de cerca su progresión como posible refuerzo para el ataque del conjunto blanco. Según informa el diario alemán Bild, Florentino Pérez sería un gran admirador de Michael Olise.

Michael Olise enamora a Florentino Pérez / EFE

La oferta récord de Florentino

El periódico alemán Bild recoge unas declaraciones del experto en fichajes Ekrem Konur, quien asegura que Florentino Pérez es un gran admirador de Michael Olise y que el Real Madrid estaría valorando lanzarse a por el internacional francés al término de la temporada.

Según Konur, el club blanco incluso podría estar dispuesto a realizar una oferta de hasta 160 millones de euros para hacerse con el atacante del Bayern de Múnich. “El Real Madrid presiona para fichar a Michael Olise; el club haría una oferta que podría alcanzar los 160 millones de euros”, sostiene el especialista en el mercado de fichajes.

Si finalmente se concretara una oferta de esas dimensiones, el fichaje de Michael Olise podría convertirse en el más caro de la etapa de Florentino Pérez al frente del Real Madrid. Un traspaso en torno a los 160 millones de euros superaría las inversiones realizadas por el Real Madrid en fichajes como los de Hazard, Bellingham, Bale o Cristiano Ronaldo.

Contrato con el Bayern

Pese a la repercusión que han tenido estos rumores en Alemania, la operación no se presenta sencilla. Michael Olise mantiene contrato con el Bayern de Múnich hasta 2029 y el acuerdo no contempla cláusula de rescisión, lo que otorga al club bávaro una posición de fuerza en cualquier hipotética negociación. Además, en el Bayern no contemplan desprenderse de uno de los futbolistas que consideran clave dentro del proyecto deportivo. Por parte del Real Madrid, una inversión cercana a los 160 millones también obligaría a estudiar previamente movimientos en la plantilla para equilibrar las cuentas antes de afrontar una operación de tal envergadura. Además, el casting de posibles salidas entre los jugadores importantes de la plantilla del Real Madrid no se antoja nada sencillo.

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Los números de Olise

Los números de Michael Olise esta temporada en el Bayern de Múnich explican por qué su nombre empieza a sonar con fuerza en el mercado europeo. El extremo francés está firmando un curso espectacular en Alemania, donde se ha convertido en una de las grandes armas ofensivas del conjunto bávaro. En 38 partidos oficiales, el atacante suma 15 goles y 27 asistencias, participando de forma directa en más de cuarenta tantos del equipo. Más allá de las cifras, Olise se ha ganado un papel protagonista en el Bayern gracias a su talento para desequilibrar por banda, su capacidad para generar el último pase y su facilidad para aparecer en los momentos decisivos. Su impacto en el juego ofensivo del equipo alemán está siendo constante durante toda la temporada.