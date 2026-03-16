La frase más 'macarra' de Rüdiger sobre su rodillazo a Diego Rico: "Si realmente voy a dar adrede, no se levanta"

Antonio Rüdiger compareció ante los medios en la previa del importante duelo de Champions League que enfrentará al Real Madrid con el Manchester City y aprovechó su intervención para responder a una de las polémicas recientes que más debate ha generado en el fútbol español. El central alemán fue cuestionado por la acción que protagonizó junto a Diego Rico en el último encuentro liguero, una jugada que provocó numerosas críticas y abrió la discusión sobre la posible intencionalidad del defensor madridista.

Lejos de esquivar el tema, Rüdiger se mostró claro y contundente. Negó rotundamente haber querido hacer daño al lateral del Getafe y defendió que se trató de una acción propia de la intensidad del juego. El internacional germano dejó una frase que rápidamente se convirtió en titular al asegurar que, si realmente hubiera querido golpearle de forma deliberada, el rival “no se habría levantado”. Con estas palabras quiso restar dramatismo a la jugada y subrayar la diferencia entre una acción dura dentro del contexto competitivo y una agresión intencionada.

La versión del alemán

“He visto las imágenes a cámara lenta y es terrible. Pero si ves la jugada en sí... yo no voy a discutir con él, pero no le maté. No hay que exagerar el contacto, porque si realmente voy con intención no se habría levantado. Hablé con él después del partido. Si congelas una imagen no te cuenta todo. Y no fue roja, no me echaron. Nunca fue mi intención hacerle daño. Me gusta ser duro cuando juego, pero tengo unos límites que no traspaso. Por eso creo que esas declaraciones son un poco exageradas. No hay que seguir con esto”.

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Antonio Rudiger of Real Madrid CF in action during the Spanish League, LaLiga EA Sports, football match played between Real Madrid and Getafe CF at Bernabeu stadium on March 02, 2026, in Madrid, Spain. AFP7 02/03/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN. Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press;2026;SOCCER;SPAIN;SPORT;ZSOCCER;ZSPORT;Real Madrid v Getafe CF - LaLiga EA Sports / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

El defensa también se refirió al impacto que tienen las repeticiones a cámara lenta en la percepción de este tipo de jugadas. Según explicó, muchas acciones cambian completamente cuando se analizan fuera de la velocidad real del partido, lo que puede generar interpretaciones que no se ajustan a lo ocurrido sobre el césped. Para Rüdiger, el fútbol de élite implica contacto físico constante y situaciones límite que deben valorarse teniendo en cuenta el ritmo y la exigencia de la competición.