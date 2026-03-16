Max Dowman, el niño prodigio del Arsenal que ya bate récords de precocidad en la Premier

El joven talento del Arsenal fue uno de los grandes protagonistas del fin de semana. Primero dejó su huella asistiendo a Gyökeres en el minuto 89 y, ya en el tiempo añadido, puso la guinda con un gol propio. Una noche redonda que le permitió entrar en los libros de historia al convertirse en el jugador más joven en marcar en la historia de la Premier League. Su tanto terminó por cerrar el triunfo ante el Everton y acercar un poco más a los de Mikel Arteta al ansiado título liguero, una Premier League que el conjunto londinense lleva años persiguiendo desde la llegada del técnico vasco al banquillo.

Max Dowman se convierte en el goleador más joven de la Premier / Arsenal

La oportunidad

Con solo 16 años y 73 días, Max Dowman ya ha empezado a escribir su propia historia en el Arsenal. El joven atacante se convirtió en el goleador más precoz de toda la Premier League, confirmando que está llamado a ser una de las grandes irrupciones del fútbol inglés. Su aparición, además, llega en un momento clave de la temporada, en plena carrera por un título liguero que el Arsenal no conquista desde hace más de dos décadas. El canterano no partió de inicio, pero cambió el partido desde el banquillo. Arteta le dio entrada en el minuto 74 y su impacto fue inmediato: participó en la jugada que terminó con el 1-0 de Gyökeres en el 89’ y, ya en el tiempo añadido, firmó su primer gol en la Premier para cerrar el triunfo. En apenas un cuarto de hora sobre el césped, Dowman transformó la tensión que se respiraba en el Emirates en una explosión de ilusión entre la afición gunner.

Arteta tuvo una visión

“Entra, haz lo tuyo y gana el partido para nosotros”. Ese fue el mensaje directo que Mikel Arteta le transmitió a Max Dowman antes de salir al campo. Tras el encuentro, el técnico del Arsenal. Explicó la confianza que tiene en el joven talento:

“Estos son los momentos de la temporada en los que tiene que pasar algo especial. Él sabe que tiene la capacidad y, cuando tenga que darle la oportunidad, la aprovechará”.

“No es lo mismo formar a un gran talento que educar a una persona con la personalidad y el carisma necesarios para afrontar un partido de esta magnitud como él lo ha hecho”, explicó Mikel Arteta tras el encuentro.

“Probablemente fue una corazonada. Ayer lo vi entrenar y sentí que podía ser un buen momento para él”, reconoció el técnico del Arsenal, Mikel Arteta, al explicar la decisión de darle entrada al joven talento durante el partido.

Leyendas de la Premier rendidas

John Terry también se rindió al talento de Max Dowman tras su irrupción. El excentral inglés, que conoció al joven futbolista durante su etapa trabajando en la academia del Chelsea, no dudó en elogiar públicamente sus cualidades.

“Es una comparación muy grande, pero Max Dowman es un talento de verdad”, explicó Terry antes de ir un paso más allá al comparar su capacidad en el uno contra uno con la de Lionel Messi.

“Lo vi jugar contra el Chelsea hace un año y no he visto a nadie regatear como lo hace este chico… excepto a Messi”, aseguró el mítico defensa inglés en un vídeo publicado en TikTok.

El prestigioso periodista británico Henry Winter también analizó la irrupción de Max Dowman y destacó el enorme potencial del joven futbolista del Arsenal.

“Es evidente que es especial. Por ahora es potencial, pero es un potencial que pronto se convertirá en realidad”, señaló Winter, quien incluso se atrevió a comparar algunos rasgos de su juego con los de Kaká.

“Hay un pequeño elemento de Kaká en la forma en que toma la pelota y avanza con elegancia. Parece engañosamente rápido y atraviesa el campo con facilidad”, explicó el periodista británico.

¿Quién es Max Dowman?

Max Dowman nació el 31 de diciembre de 2009 en Chelmsford (Inglaterra) y su vínculo con el Arsenal prácticamente viene desde la cuna. Criado en una familia profundamente seguidora del conjunto londinense, el joven talento ingresó en la academia gunner siendo todavía un niño. A pesar de que varios clubes intentaron captarlo desde muy pequeño, su decisión siempre estuvo clara: quería formarse en el Arsenal, el equipo del que su familia era aficionada. Y, pese a su irrupción en la élite, Max Dowman sigue llevando una vida propia de su edad. El joven talento aún compagina el fútbol con la escuela, alternando los estudios con los entrenamientos y los partidos.

Aun así, su presencia en el primer equipo ya es una realidad. En lo que va de temporada ha sumado minutos en competiciones de máximo nivel como la Premier League, la FA Cup, la UEFA Champions League y la EFL Cup, una muestra más del impacto que el prometedor futbolista está teniendo con apenas 16 años.

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Su progresión ha sido meteórica. En noviembre de 2025 hizo historia al debutar en la UEFA Champions League con solo 15 años y 308 días, convirtiéndose en el jugador más joven en disputar un partido en la competición y superando registros que hasta entonces pertenecían a jóvenes talentos como Youssoufa Moukoko o Lamine Yamal. Ahora, además, ya forma parte de la historia del campeonato inglés. Con su tanto ante el Everton, Max Dowman se convirtió en el jugador más joven en marcar un gol en la historia de la Premier League, con solo 16 años y 73 días, superando el antiguo registro que había permanecido vigente durante más de dos décadas.