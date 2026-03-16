José Luis Oltra, nuevo entrenador de la SD Huesca

La Sociedad Deportiva Huesca ha alcanzado un acuerdo con el técnico José Luis Oltra (València, 1969) para que se convierta en el nuevo entrenador del primer equipo azulgrana hasta el final de la presente temporada. El equipo aragonés se encuentra en zona de descenso, decimonoveno, con 31 puntos. El Leganés, con 34 unidades, marca hoy la salvación en LaLiga Hypermotion.

Oltra, exentrenador del Mallorca, que llega acompañado de Francisco Blasco como segundo entrenador, ya dirigirá este lunes por la tarde el primer entrenamiento del equipo azulgrana.

Garantía de experiencia

Con su llegada, el club incorpora a uno de los técnicos más experimentados del panorama nacional, con más de 80 encuentros dirigidos en la máxima categoría del fútbol español y más de 400 partidos en los banquillos de Segunda División.

Consiguió ascender a Primera División al CD Tenerife en la temporada 2008-2009, un éxito que se repitió en la 2011-2012 como entrenador del Deportivo de la Coruña.

El nuevo preparador azulgrana destaca por su capacidad de liderazgo, su propuesta de juego asociativo y un conocimiento exhaustivo de la categoría.

Clubes como el CD Castellón, Levante UD, Ciudad de Murcia, UD Almería, RCD Mallorca, Recreativo de Huelva, Córdoba CF, Granada CF, Racing de Santander y CF Fuenlabrada forman parte de su extensa trayectoria.

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En la temporada 2022-2023 entrenó al AEK Larnaka, equipo con el que alcanzó los octavos de final en la UEFA Conference League. Posteriormente, formó parte del cuerpo técnico del Sevilla CF, al lado de Quique Sánchez Flores, actual entrenador del Deportivo Alavés, y dirigió al CD Eldense en el tramo final de la temporada pasada.