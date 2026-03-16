'Palo' de Joao Félix a Simeone y a Xavi

El fútbol saudí ha devuelto la sonrisa a João Félix. Tras varios años marcados por la irregularidad y las dudas en Europa, el delantero portugués parece haber encontrado en el Al-Nassr el escenario ideal para recuperar su mejor versión. En un entorno más estable y con mayor protagonismo, el que fuera considerado el “Menino de Ouro” vuelve a sentirse importante sobre el terreno de juego.

El atacante luso ha recuperado esa chispa diferencial que lo convirtió en una de las grandes promesas del fútbol europeo. En la Saudi Pro League está mostrando un nivel determinante en los últimos metros, generando peligro constante cada vez que entra en contacto con el balón. Su talento vuelve a marcar diferencias y las defensas rivales lo saben: si tiene espacio, puede decidir un partido en cualquier momento.

Joao Felix en su presentación con el Al-Nassr / RRSS Al Nassr

Números de estrella en Arabia Saudí

Las sensaciones se reflejan también en las estadísticas. João Félix está firmando una temporada sobresaliente con el Al-Nassr, acumulando 21 goles y 15 asistencias en cerca de 3.000 minutos disputados entre todas las competiciones. Un rendimiento que lo sitúa como una de las grandes figuras del campeonato saudí.

Si bien el nivel competitivo del torneo todavía está por debajo de las grandes ligas europeas, el crecimiento del fútbol en Arabia Saudí es evidente. En los últimos años han llegado estrellas internacionales y también futbolistas jóvenes con proyección, lo que ha elevado el nivel del campeonato y su atractivo.

Joao Felix tras anotar un tanto con la camiseta del Al Nassr / RRSS Al Nassr

Liderazgo tras la ausencia de Cristiano Ronaldo

El impacto de João Félix ha sido todavía mayor desde la lesión de Cristiano Ronaldo. El delantero portugués ha asumido galones dentro del equipo y se ha convertido en la principal referencia ofensiva del Al-Nassr. En los tres últimos encuentros suma dos goles y tres asistencias, liderando al equipo hacia el liderato de la liga.

Su influencia en el juego y su capacidad para aparecer en los momentos decisivos han sido claves para mantener al conjunto saudí en la pelea por el título.

Cristiano Ronaldo lesionado en un partido con el Al-Nassr / Getty Images

Un mensaje con destinatarios en Europa

Tras su última actuación, Félix dejó una frase que ha generado debate. El portugués elogió el trabajo de su actual entrenador, Jorge Jesus, y lanzó un mensaje que muchos interpretan como un recado a algunos técnicos con los que coincidió en Europa.

“Hacía mucho tiempo que un entrenador no me colocaba en mi sitio. Me ha devuelto a la posición en la que empecé y donde me siento más cómodo”, explicó el atacante.

Sus palabras han despertado todo tipo de interpretaciones. Durante su etapa europea, Félix trabajó con entrenadores como Diego Simeone, Xavi Hernández o Enzo Maresca, y su relación futbolística con varios de ellos fue objeto de debate.

Ahora, lejos del foco del fútbol europeo, João Félix parece haber encontrado el escenario perfecto para relanzar su carrera. Después de años marcados por expectativas gigantescas, el portugués vuelve a disfrutar del fútbol y a marcar diferencias sobre el césped.