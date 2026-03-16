Alerta en el Real Madrid antes del Manchester City - Real Madrid del Etihad Stadium de Champions League
Arbeloa puede tener serios problemas en Champions League con varios de sus jugadores importantes
El Real Madrid lo tiene todo de cara para pasar de ronda en Champions League. Sólo una debacle tiraría por tierra el 3-0 del Santiago Bernabéu, aunque en esto del fútbol todo puede pasar y con el Manchester City de Pep Guardiola como rival, todavía más.
El Real Madrid se enfrenta este miércoles (21.00) al Manchester City en la vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones con el Bayern de Múnich en el horizonte. Antes, toca rematar a los ingleses y mantenerse con la mente fría durante el partido, ya que son muchos los jugadores de Arbeloa que se perderían el siguiente choque de Champions si son amonestados.
Vamos por partes, ya que hablamos de nueve jugadores. Por un lado están los lesionados Ceballos, Militao y Rodrygo, quienes no estarán presentes en el Etihad Stadium. El delantero, de hecho, se pierde toda la temporada y pretemporada.
Muchos titulares, en peligro
Por otro lado, hay otros jugadores que pueden meter en problemas al equipo si les amonestan este miércoles. Los defensas Huijsen, Carreras y Alaba no podrían medirse a los alemanes en el hipotético primer choque de cuartos. En el centro del campo también hay problemas, ya que son Tchouaméni y el todavía renqueante Bellingham los que están en peligro. En ataque es Vinícius quien va a tener que estar calmado ante las provocaciones de los rivales y evitar comportarse como acostumbra sobre el verde para no dar motivos al colegiado de sacar la tarjeta a pasear contra sus intereses.
Respecto al Manchester City, también tiene algunos señalados. Tiene como apercibidos al central inglés Marc Guéhi, al extremo brasileño Savinho y al centrocampista inglés Nico O'Reilly, mientras que el defensa croata Josko Gvardiol es baja desde enero por fractura de tibia.
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