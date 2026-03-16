Robert Moreno se sincera sobre Luis Enrique: “Me encantaría solucionar las cosas, perdí dos amigos”

El entrenador Robert Moreno ha vuelto a hablar con franqueza sobre su abrupta salida del cuerpo técnico de Selección de fútbol de España y la ruptura personal con Luis Enrique. El técnico catalán repasó aquellos meses en una entrevista concedida al podcast El Camino de Mario, presentado por el exfutbolista Mario Suárez, donde confesó que todavía le gustaría poder resolver la situación con quien fue durante años su compañero en los banquillos.

A sus 48 años, el técnico nacido en L’Hospitalet de Llobregat se encuentra sin equipo tras su última experiencia en el FC Sochi ruso. Durante la conversación reflexionó sobre su etapa como seleccionador, el contexto personal que rodeó aquel momento y el impacto que tuvo en su carrera y en su vida personal.

Un relevo inesperado en la Selección

Moreno recordó cómo asumió la responsabilidad de dirigir al combinado nacional cuando Luis Enrique decidió apartarse temporalmente del cargo por motivos familiares. Según explicó, el proceso fue vivido con absoluta naturalidad dentro del equipo técnico, aunque para él supuso una responsabilidad enorme.

Robert Moreno exseleccionador español / EFE

El entrenador relató que su relación con Luis Enrique durante ese periodo era constante y basada en la confianza. “Yo no daba un paso sin consultarlo con Luis Enrique, salvo las decisiones técnicas que en el momento que que él se apartó me dijo: ‘Es tu responsabilidad, yo no quiero saber nada. Lo que pase lo asumes tú’”, explicó. A partir de ese momento, Moreno entendió que debía asumir el liderazgo del equipo nacional con normalidad. “Lo asumo con naturalidad. Digo, bueno, es lo que toca. Me toca hacer esto”.

El regreso de Luis Enrique y la ruptura definitiva

Uno de los momentos más delicados de su relato llegó al recordar el encuentro que mantuvo con Luis Enrique cuando este decidió volver al cargo. Moreno explicó que acudió personalmente a su casa tras el fallecimiento de su hija para transmitirle que cumpliría con lo que había prometido públicamente.

“Yo fui a su casa después del desgraciado fallecimiento de su hija y le dije que que lo que había dicho públicamente lo lo iba a cumplir”, contó durante la entrevista. Sin embargo, el resultado de aquella conversación fue muy diferente al que esperaba. “Me dijo que ya no contaba conmigo, que no volvería a entrenar jamás con él”.

El técnico aseguró que conoce algunos de los motivos que pudieron influir en esa decisión, aunque prefirió no entrar en detalles. “No lo sé. Bueno, sé cosas, pero no voy a decirlas porque me las dijeron terceras personas y quiero respetar que cada uno interprete lo que quiera”.

El peso del relato mediático

Moreno también reflexionó sobre cómo vivió la exposición pública de aquel conflicto y el modo en que se construyó la narrativa alrededor de su figura. En su opinión, el contexto mediático terminó marcando la percepción del caso.

Robert Moreno exseleccionador español / EFE

“Me he dado cuenta de que el relato es mucho más fuerte que la verdad muchas veces”, aseguró. El entrenador recordó que en aquel momento su posición dentro del fútbol era muy distinta a la actual y que eso condicionó su capacidad para defender su versión.

“Alguien como yo, que en ese momento era alguien que no era nadie para el fútbol, era un asistente, no tenía la fuerza ni el apoyo de nadie como para girar el relato”, señaló. Aun así, con el paso del tiempo ha tratado de quedarse con los aprendizajes que le dejó aquella experiencia, pese a reconocer que fue un periodo muy duro tanto a nivel profesional como personal.

Una herida que le gustaría cerrar

Pese a todo lo ocurrido, Moreno dejó claro que no guarda resentimiento y que preferiría poder cerrar ese capítulo de otra manera. En su intervención en el podcast se mostró abierto a recomponer la relación si alguna vez se presenta la oportunidad.

“A mí me encantaría el poder solucionar las cosas porque no me gusta vivir con rencor hacia nadie”, afirmó. Durante la conversación también se recordó que otros miembros del cuerpo técnico sí regresaron al equipo de Luis Enrique cuando este volvió al banquillo.

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Ese detalle fue especialmente doloroso para Moreno, tal como dejó entrever en su reflexión final sobre lo ocurrido: “Luego el resto del staff que estaba contigo en ese momento sí que volvió con él todo… Yo perdí dos amigos allí”.