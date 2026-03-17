Iñaki Williams y Thomas Partey se marchan a Alemania

La selección de Ghana vuelve a escena con una lista cargada de talento europeo. El seleccionador Otto Addo ha convocado a Iñaki Williams (Athletic Club), Thomas Partey (Villarreal) y Kwasi Sibo (Real Oviedo) para los amistosos frente a Austria (27 de marzo, Viena) y Alemania (30 de marzo, Stuttgart), dos pruebas de alto nivel en la preparación para el Mundial 2026.

El combinado africano, ya clasificado para la cita de Estados Unidos, México y Canadá, busca afinar su bloque competitivo ante rivales de primer nivel, con el regreso de piezas importantes como Williams y Partey, dos futbolistas llamados a liderar el proyecto.

Iñaki Williams, velocidad al servicio de Ghana

El delantero del Athletic continúa consolidando su rol con las “Black Stars”. Desde que decidió representar a Ghana en 2022, suma 25 internacionalidades y 2 goles, con presencia en fases de clasificación mundialista y grandes torneos. Está claro que su nivel con su país de origen dista mucho de lo que esperaban cuando empezaron a contar con él, pero sigue siendo importante.

Su experiencia y regularidad lo convierten en una pieza clave para Addo en este nuevo bloque que busca dar un salto competitivo.

Once titular de Ghana en su debut contra Portugal de la FIFA World Cup 2022. / Abir Sultan/EFE

Thomas Partey, el líder del centro del campo

Si hay un nombre que marca el ritmo de Ghana, ese es Thomas Partey. El centrocampista acumula 56 partidos internacionales y 16 goles, cifras notables para su posición .

Además, viene de firmar actuaciones decisivas en la fase de clasificación, donde incluso llegó a ver portería con regularidad, consolidándose como uno de los pilares del equipo tanto en salida de balón como en llegada desde segunda línea.

Su jerarquía será fundamental en estos amistosos ante selecciones europeas de máximo nivel.

Kwasi Sibo, oportunidad para asentarse

Menos mediático pero en plena progresión, Kwasi Sibo sigue ganando peso en la rotación de Ghana. El centrocampista del Oviedo ha empezado a sumar minutos en el nuevo ciclo internacional, en un equipo que está renovando piezas de cara al Mundial.

Estos amistosos suponen una gran oportunidad para consolidarse dentro del grupo y convencer a Otto Addo de cara a la lista definitiva para 2026.

Thomas Partey comparece ante la audiencia en Londres / Perform

Dos pruebas de élite con el Mundial en el horizonte

Ghana afronta estos encuentros con la intención de medir su nivel real ante rivales europeos consolidados. Austria y Alemania serán un test exigente para un equipo que ya ha demostrado su potencial en la clasificación mundialista y que aspira a recuperar protagonismo en el panorama internacional.

Con una columna vertebral que mezcla experiencia (Partey), velocidad (Williams) y juventud emergente (Sibo), los “Black Stars” quieren llegar al Mundial 2026 como una de las selecciones africanas más competitivas.

Convocados:

Porteros: Lawrence Ati-Zigi (St. Gallen), Benjamin Asare (Accra Hearts of Oak), Joseph Anang (St. Patrick's Athletic)

Defensas: Patrick Pfeiffer (Darmstadt), Derrick Luckassen (Pafos), Derrick Kohn (Union Berlín), Jerome Opoku (Istanbul Basaksehir), Caleb Yirenkyi (Nordsjaelland), Kojo Oppoong Pepprah (Niza), Jonas Adjetey (Wolfsburgo), Marvin Senaya (Auxerre), Alexander Djiku (Spartak Moscú), Gideon Mensah (Auxerre)

Medios: Thomas Partey (Villarreal), Elisha Owusu (Auxerre), Ibrahim Sulemana (Cagliari), Kwasi Sibo (Real Oviedo).

Noticias relacionadas

Delanteros: Brandon Thomas Asante (Coventry City), Jordan Ayew (Leicester City), Prince Adu (Viktoria Plzen), Christopher Bonsu Baah (Al Qadsiah), Abdul Fatawu Issahaku (Leicester City), Iñaki Williams (Atlhetic Club Bilbao), Antoine Semenyo (Manchester City), Kamal Deen Sulemana (Atalanta) y Daniel Agyei (Kocalispor).