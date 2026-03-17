Neymar se borra del Santos y monta en cólera desde la Kings League cuando Ancelotti no le llama para Brasil

El nombre de Neymar Jr vuelve a estar en el centro de la polémica. El delantero del Santos, que arrastra una trayectoria marcada por sospechosas lesiones intermitentes en momentos clave del calendario, ha vuelto a levantar sospechas tras ausentarse recientemente por molestias físicas en fechas muy cercanas al tradicional cumpleaños de su hermana. Una coincidencia que se repite desde hace más de una década y que ha alimentado todo tipo de teorías en el entorno futbolístico. Neymar es uno de los 10 mejores delanteros de la historia de Brasil, pero nunca terminó de ser el líder que se esperaba.

Una historia que se repite

No es la primera vez que el brasileño queda fuera de combate en este tramo del año. Desde su etapa en el FC Barcelona hasta su paso por el Paris Saint-Germain, las ausencias de Neymar en marzo han sido recurrentes. En esta ocasión, ya de vuelta en el Santos, la situación ha vuelto a repetirse, generando malestar entre aficionados y cierta incredulidad en la prensa brasileña.

Aunque oficialmente se habla de problemas físicos, el contexto vuelve a coincidir con celebraciones familiares, lo que reabre el debate sobre el compromiso competitivo del jugador en momentos decisivos de la temporada.

Neymar, en el cumpleaños de su hermana / RRSS

Enfado mayúsculo con Ancelotti

La polémica no termina ahí. Neymar ha estallado públicamente tras quedarse fuera de la última lista de la selección brasileña dirigida por Carlo Ancelotti. El técnico italiano ha decidido no convocarle para los amistosos ante Francia y Croacia, argumentando que el atacante “no está al 100% físicamente”.

“Obviamente, estoy molesto y triste por no haber sido convocado… pero seguiré trabajando” Neymar

El delantero considera injusta su ausencia, especialmente tras haber recuperado cierto protagonismo en el Santos y mostrar destellos de su calidad. Sin embargo, desde la selección insisten en que la decisión responde exclusivamente a criterios físicos y de rendimiento. Hay que recordar que tuvo una importante lesión de rodilla que le hizo perderse el inicio del año. Con esto, sólo ha podido disputar cuatro partidos este 2026, haciendo el mencionado parón para perderse (¿por el cumpleaños de su hermana?), el choque de los suyos ante el débil Mirassol que terminó en empate.

Brasil mira al Mundial… con dudas

Ancelotti no cierra la puerta al regreso del atacante de cara al Mundial 2026, pero el mensaje es claro: Neymar debe demostrar continuidad y plenitud física. Y ahí reside el gran problema. Desde su grave lesión en octubre de 2023, el brasileño ha pasado más tiempo en la enfermería que sobre el césped.

Neymar Jr y Ancelotti / SD

A sus 34 años, el máximo goleador histórico de Brasil afronta un momento crítico de su carrera. Su talento sigue intacto, pero las dudas sobre su estado físico, su regularidad y compromiso siguen pesando demasiado. No hay más que ver que su última queja la hizo desde la Kings League, donde participó lanzando un penalti.

Entre el talento y la controversia

Neymar sigue siendo uno de los futbolistas más determinantes de su generación, pero también uno de los más cuestionados por su gestión fuera del campo. Entre lesiones, polémicas y ausencias en momentos clave, su figura se mueve constantemente entre la genialidad y la sospecha. De hecho, es claramente el peor fichaje de la historia del fútbol árabe (y mundial) tras abonar el Al-Hilal 90 millones por el veterano atacante y sólo llegar a anotar un gol en los siete partidos disputados.

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Ahora, con Brasil en plena preparación para el Mundial, el mensaje es claro: el tiempo corre en su contra. Y ya no basta solo con el talento.