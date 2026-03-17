Vinicius falta el respeto (como siempre) al Etihad en el City-Madrid de Champions

Vinicius vuelve a las andadas esta vez en la Champions. El ambiente en el Etihad Stadium vivió un momento de máxima tensión en el partido entre el Manchester City y el Real Madrid, cuando el brasileño protagonizó una escena que no pasó desapercibida para nadie.

El atacante brasileño se dirigió hacia la grada tras marcar el 0-1 de penalti y realizó gestos de provocación hacia la afición local. El delantero blanco mandó callar a los seguidores del City llevándose el dedo a los labios y, posteriormente, hizo un gesto simulando lágrimas.

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No es la primera vez que Vinícius se ve envuelto en episodios de este tipo, lo que vuelve a poner el foco su relación tóxica con las gradas contrarias.