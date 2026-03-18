Fatou Dembelé denuncia sufrir un acto racista y acaba expulsada

Nuevo episodio de racismo en el mundo del fútbol, esta vez en el femenino. Ocurrió en la vuelta de las semifinales de Copa de la Reina entre el Tenerife y el Atlético de Madrid, eliminatoria en la que se terminó imponiendo el conjunto colchonero por un doble 1-0.

Sin embargo, el final del partido de vuelta estuvo marcado por un lío final en la que a jugadora del Tenerife Fatou Dembelé fue víctima de un pesunto acto racista, aunque la que terminó siendo castigada, al menos sobre el terreno de juego, fue ella misma.

Fatou escuhó un insulto racista, empujó a su rival y terminó expulsada

El partido estaba ya en el tiempo añadido cuando una pugna entre Fatou y Fiamma fue señalada con falta y tarjeta amarilla. Sin embargo, la cosa no quedó ahí y la jugadora maliense terminó expulsada tras un empujón sobre la alicantina. Antes de reanudarse el juego, el entrenador del Tenerife llamó a la colegiada para explicarle lo que había sucedido.

A la conversación se sumaron las capitanas y fue entonces cuando Noelia Ramos, del Tenerife, le transmitió a la colegiada que querían denunciar un acto racista por parte de Giovana Queiroz.

El acta recoge lo sucedido

El acta del partido recoge lo siguiente: En el minuto 89, tras la expulsión de Dembele Fatou, la jugadora Noelia Ramos Álvarez me informa que Giovana Queiroz se dirige a Fatou en el siguiente término: 'negra'", no pudiendo ser escuchado por ninguna de las componentes del equipo arbitral. En consecuencia, activamos el protocolo contra el racismo, motivo por el cual el partido estuvo detenido cinco minutos".

También explica que, "tras la finalización del partido" y "estando" el equipo arbitral en su vestuario, sin que hayan "presenciado nada de lo ocurrido, el Delegado del Club Atlético de Madrid" le indicó que "Fatou estaba esperando a que entrase Giovana Queiroz".