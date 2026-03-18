Saltan las alarmas en el Real Madrid con la lesión de Courtois
El meta belga fue sustituido durante el partido ante el City y a pocos días del Derbi contra el Atlético de Madrid
El Real Madrid se impuso en el Etihan en un partido que sirvió tanto para sentenciar la eliminatoria como para dar un golpe sobre la mesa. Los de Arbeloa, jueguen bien o mal, siguen siendo aspirantes a todo. La victoria no fue una sorpresa, sobre todo tras la merecida expulsión de Bernardo Silva al poco de empezar el encuentro y el consiguiente tanto de Vinícius de penalti.
El gol de Haaland antes del descanso puso un momento de tensión en la expedición madridista, sobre todo tras ver a Lunin calentar con intensidad durante esos minutos previos al arranque del segundo acto. Sospechas confirmadas y el ucraniano entró al verde sustituyendo a Courtois.
La lesión de Courtois a pocos días del Derbi
Se encendieron todas las alarmas temiendo una lesión del astro belga. Y, en cierto modo, así fue. Su cambio fue motivado más por una sobrecarga en el abductor derecho y con la eliminatoria de cara, Arbeloa y jugador optaron por evitar riesgos mayores y ejecutar el llamativo cambio. Si le hubiera ocurrido algo al internacional por Ucrania, el problema hubiera sido mayor al no contar en la convocatoria con Fran González.
Con todo esto y en circunstancias normales, Courtois debería tener unos días de descanso, pero se da el caso que esta jornada el Real Madrid al Atlético de Simeone en el Santiago Bernabéu. ¿Llegará Courtois en plena forma para el Derbi?
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