Senegal apelará la loca decisión de la CAF de regalarle su Copa África a Marruecos

No ha terminado la vergüenza de la Copa Áfricani meses después del pitido final que llevó a Senegal a levantar el trofeo. La encerrona de Marruecos, con sospechosos favores arbitrales y un calamitoso protagonismo de recogepelotas y miembros de seguridad, no sólo ha quedado sin castigo, sino que además podría servirles para 'robarle' el triunfo en los despachos. Malas artes, quizá incluso delictivas...

La tormenta institucional sacude al fútbol africano. La Federación Senegalesa de Fútbol (FSF) ha decidido llevar el caso al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) después de que la Confederación Africana de Fútbol (CAF) otorgara el título de la Copa de África a Marruecos en los despachos, una resolución que ha generado un profundo malestar por su dureza y por el precedente que abre.

En un comunicado emitido de madrugada, la FSF no escondió su indignación: calificó la decisión de la CAF como “injusta, sin precedentes e inaceptable”, denunciando además que “desacredita al fútbol africano”. El organismo senegalés anunció que presentará recurso ante el TAS de Lausana “lo antes posible” para defender sus derechos y los intereses de su selección.

Una decisión que enciende el debate en África: todos contra Marruecos

El origen del conflicto se remonta a la final disputada el 18 de enero de 2026 en Rabat. Senegal se había impuesto 0-1 en la prórroga, pero la CAF ha decidido anular ese resultado y dar el partido por perdido (3-0) al combinado senegalés, proclamando campeón a Marruecos tras aceptar el recurso de la federación marroquí.

Jaume Puig

La decisión se apoya en el artículo 84 del reglamento —en relación con el abandono del terreno de juego—, una interpretación estricta que muchos consideran excesivamente rígida para una final continental. Ahí es donde crecen las críticas: no tanto por la norma en sí, sino por su aplicación en un contexto de máxima tensión y con un título en juego.

El episodio clave: un penalti y un conato de abandono

Todo estalló en el minuto 100, cuando el árbitro señaló un penalti a favor de Marruecos en el añadido previo a la prórroga. La decisión provocó una reacción inmediata de Senegal: todos sus jugadores, salvo Sadio Mané, abandonaron el campo como protesta.

Aunque el equipo regresó posteriormente y el encuentro continuó —con Brahim Díaz fallando el penalti y Pape Gueye marcando el 0-1 definitivo en la prórroga—, la CAF ha considerado que ese abandono, aunque momentáneo, constituye una infracción suficiente para sancionar con la derrota.

Marruecos, beneficiado; la CAF, en el foco de la corrupción

La Real Federación Marroquí de Fútbol (FRMF) presentó el recurso basándose en ese episodio, y la CAF lo ha estimado en su totalidad. Marruecos pasa así de perder la final sobre el césped a levantar el trofeo en los despachos, una circunstancia que inevitablemente pone el foco sobre el organismo rector del fútbol africano. ¿Corrupción? Tampoco es una idea loca pensarlo.

Sin cuestionar la legalidad del reglamento, la decisión deja dudas sobre la proporcionalidad de la sanción y la gestión de un partido de tal magnitud. En un continente donde el crecimiento del fútbol busca consolidar su credibilidad global, resoluciones de este calibre reabren el debate sobre la consistencia arbitral y disciplinaria. Y ahora España debe organizar un Mundial con Portugal y, sin necesidad deportiva, con Marruecos. ¿Qué piuede salir mal?

El penalti de Brahim, parado por Mendy. / Youssef Loulidi / AP

El TAS, última esperanza de Senegal

Senegal, por su parte, se aferra ahora al TAS como última vía para revertir una resolución que considera desproporcionada. La FSF ha reiterado su “firme compromiso con la integridad y la justicia deportiva” y promete mantener informada a la opinión pública.

Noticias relacionadas

El caso está lejos de cerrarse. Y mientras tanto, el fútbol africano vuelve a enfrentarse a una de esas decisiones que, más allá del resultado, dejan una sensación incómoda: la de que los títulos también pueden decidirse fuera del campo.