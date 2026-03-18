Mateu Alemany ya tiene sustituto para Julián Álvarez

El Atlético de Madrid ya se mueve en el mercado ante la posibilidad de perder a una de sus grandes referencias ofensivas. Según apunta el medio inglés TEAMtalk, la dirección deportiva rojiblanca, encabezada por Mateu Alemany, ha puesto el foco en Mason Greenwood como principal candidato para reforzar el ataque si finalmente se produce la salida de Julián Álvarez.

Greenwood, prioridad en la lista

El delantero inglés, actualmente en el Olympique de Marsella, se ha convertido en una de las sensaciones de la temporada en la Ligue 1. Su capacidad goleadora y su versatilidad ofensiva han convencido al Atlético, que lleva meses siguiendo su evolución y recopilando informes detallados sobre su rendimiento.

En los despachos del Metropolitano consideran que su perfil encajaría perfectamente en el sistema del equipo, tanto por su movilidad como por su capacidad para adaptarse a distintos roles ofensivos. Su crecimiento en Francia ha reforzado la idea de que está preparado para dar el salto a un proyecto competitivo en Europa.

La posible salida de Julián activa el plan

El futuro de Julián Álvarez sigue en el aire. Equipos de primer nivel como el FC Barcelona, así como clubes de la Premier League como Arsenal o Chelsea, han mostrado interés en hacerse con sus servicios. Esta presión del mercado ha obligado al Atlético a anticiparse y preparar un relevo de garantías.

OVIEDO, 28/02/2026.- El delantero argentino del Atlético de Madrid Julian Álvarez celebra el primer gol del equipo rojiblanco durante el partido de la jornada 26 de LaLiga de fútbol que Real Oviedo y Atlético de Madrid disputan este sábado en el estadio Carlos Tartiere. EFE/Eloy Alonso / Eloy Alonso / EFE

Competencia europea por el delantero inglés

El interés por Greenwood no es exclusivo del Atlético. Según informa La Gazzetta dello Sport, la Juventus también sigue de cerca al atacante, con la intención de reforzar su línea ofensiva de cara a la temporada 2026/27.

Greenwood celebrando un gol con el Olympique de Marsella / EFE

Además, varios clubes de Arabia Saudí han irrumpido en la puja con fuerza, lo que podría elevar considerablemente el precio del traspaso y complicar cualquier negociación para los equipos europeos interesados en hacerse con sus servicios.

Una operación que rondaría los 50 millones

El Marsella, propiedad de Frank McCourt, no facilitará la salida de su estrella. El club francés pagó más de 30 millones de euros por Greenwood y ahora podría exigir una cifra cercana a los 50 millones.

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Mason Greenwood en su etapa en el Manchester United / SD

Además, el Manchester United, antiguo equipo del jugador, conserva un 50% de una futura venta, lo que añade un factor extra a la negociación. Con contrato hasta 2029 y en el mejor momento de su carrera, el delantero inglés se ha convertido en una de las piezas más codiciadas del próximo mercado.