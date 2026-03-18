Los nueve fichajes ilegales del Chelsea que le dieron 9 titulos

La nueva propiedad del Chelsea, BlueCo, Clearlake Capital encabezada por Todd Boehly, ha sido sancionada con una multa millonaria por parte de la Premier League. Paradójicamente, han sido los propios dirigentes actuales quienes han destapado el caso tras detectar diversas irregularidades en operaciones de fichajes realizadas durante la etapa de Roman Abramovich, cuando Ron Gourlay ocupaba un papel en la dirección del club. Descubrieron en 2022 una serie de pagos ocultos a agentes y terceros valorados en unos 54,5 millones de euros entre 2011 y 2018.

Ron Gourlay estaba en el Chelsea cuando se produjeron los pagos / Reuters

Los jugadores implicados

Según desvela la prensa británica,Daily Mail, cinco de las siete operaciones bajo sospecha corresponden a los fichajes de Eden Hazard, David Luiz, André Schürrle, Nemanja Matić y Ramires. Además, se habrían destinado cerca de 22,3 millones de euros a entidades vinculadas a las incorporaciones de Willian y Samuel Eto’o.

El informe también recoge un pago adicional de 4,4 millones relacionado con otro traspaso cuya identidad no ha sido revelada. En cualquier caso, no existen pruebas que apunten a conductas irregulares por parte de los futbolistas implicados.

Multa para el Chelsea

El conjunto londinense ha sido sancionado con una multa récord de 10,75 millones de libras, la mayor jamás impuesta por la competición, además de una prohibición de fichar jugadores del primer equipo, aunque esta queda en suspenso durante dos años y solo se ejecutará en caso de reincidencia, a la que se suma una prohibición inmediata durante nueve meses para inscribir jugadores juveniles que no provengan de clubes de la propia Premier League o la EFL.

La investigación se centró en el periodo comprendido entre 2011 y 2018, años en los que el club realizó pagos ocultos a agentes, intermediarios y terceros que nunca fueron comunicados a las autoridades del fútbol. En total, estas operaciones irregulares alcanzan una cifra cercana a los 47,5 millones de libras, lo que ha derivado en una de las sanciones más contundentes que se recuerdan en la Premier League.

Sin castigo deportivo… y un palmarés intacto

El Chelsea sale golpeado económicamente, pero sin consecuencias deportivas inmediatas. La Premier League ha confirmado que no habrá retirada de títulos ni deducción de puntos, a pesar de la gravedad de las irregularidades detectadas.

De hecho, el club londinense podrá operar con normalidad en el mercado, ya que el veto de fichajes impuesto al primer equipo permanece en suspenso. La propia Premier subrayó que se trata de la multa más alta de su historia, pero sin impacto en la clasificación.

Nueve títulos bajo la lupa

El periodo investigado coincide, además, con una de las etapas más exitosas del Chelsea. Entre esos años, el conjunto ‘blue’ levantó hasta nueve títulos, consolidándose como una potencia tanto en Inglaterra como en Europa.

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