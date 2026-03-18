Problemas para el Athletic Club: la Serie A quiere a una de sus joyas

El mercado de fichajes de verano comienza a agitarse antes de tiempo y uno de los nombres propios que empieza a ganar protagonismo es el de Hugo Rincón. El joven lateral derecho, formado en Lezama, está firmando una campaña muy destacada en el Girona FC, lo que ha despertado el interés de varios clubes europeos que ya analizan su situación contractual y deportiva.

Con apenas 21 años, el defensor se ha consolidado como una pieza fiable en la élite del fútbol español. Su rendimiento en La Liga está siendo seguido con lupa por ojeadores internacionales, que valoran su capacidad para aportar equilibrio defensivo y profundidad ofensiva desde el carril derecho. Sus números esta temporada, con presencia regular en el once y participación directa en acciones de gol, refuerzan la sensación de que se trata de un futbolista preparado para retos mayores.

Su crecimiento no es casual

El crecimiento de Rincón no es fruto de la casualidad. El pasado curso ya dejó señales muy positivas durante su etapa en el CD Mirandés, donde tuvo continuidad y protagonismo bajo la dirección técnica de Alessio Lisci. Aquella experiencia sirvió como trampolín para dar el salto definitivo a la máxima categoría, confirmando una progresión constante que ahora lo sitúa en el radar de equipos con aspiraciones europeas.

GIRONA, 16/02/2026.- El defensa del Girona, Hugo Rincón (i), cae ante el defensa del FC Barcelona, Eric García, durante el partido de LaLiga de fútbol que Girona FC y FC Barcelona disputan este lunes en el estadio de Moltilivi. EFE/Siu Wu. / Siu Wu / EFE

En Bilbao, mientras tanto, se preparan para tomar decisiones importantes. El Athletic cuenta con varias alternativas en el lateral derecho, lo que podría generar un escenario de competencia interna difícil de gestionar a corto plazo. Esta acumulación de efectivos abre la puerta a una posible operación en el próximo mercado si llega una propuesta económica convincente. Fuentes cercanas al entorno del jugador sitúan su valor entre los 10 y los 15 millones de euros, una cifra asumible para clubes que buscan talento joven con experiencia competitiva.

El Napoli le sigue

Entre los interesados destaca, según Di Marzio, el SSC Napoli, que continúa rastreando el campeonato español en busca de refuerzos. La entidad italiana considera prioritario rejuvenecer determinadas posiciones de su plantilla y ve en el perfil de Rincón una oportunidad estratégica de futuro. La dirección deportiva del conjunto partenopeo mantiene informes positivos sobre el defensor y no se descarta que intensifique los contactos en las próximas semanas.

Así, el verano se presenta movido en torno a una de las promesas más firmes surgidas de Lezama en los últimos años. El Athletic deberá decidir si apuesta por consolidarlo en su proyecto o si opta por aprovechar el interés internacional para realizar una venta que ayude a equilibrar su plantilla. Mientras tanto, el rendimiento del lateral seguirá siendo observado muy de cerca desde Italia y otros grandes escenarios del fútbol europeo.