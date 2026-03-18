El menosprecio de Guardiola al Real Madrid: "No son mi mayor reto"

El Manchester City volvió a estrellarse contra el Real Madrid en la Champions League. El conjunto inglés cayó por tercera vez consecutiva ante los blancos en la máxima competición europea, en un duelo que ya se ha convertido en uno de los grandes clásicos recientes del torneo. En los últimos cinco años, ambos equipos se han visto las caras en todas y cada una de las ediciones, con un balance claramente favorable al conjunto madridista: cuatro victorias para el Real Madrid por solo una del Manchester City.

Pep Guardiola eliminado por el Real Madrid / EFE

Klopp, por encima del Madrid

Lejos de situar al Real Madrid como su gran rival histórico, Guardiola fue claro al señalar al Liverpool de Klopp como el equipo que más le ha exigido a lo largo de su carrera. Los duelos en la Premier League, marcados por una competencia feroz y títulos decididos por mínimos detalles, han dejado una huella especial en el técnico.

"Mi mayor desafío ha sido Klopp, aquí, estabais en España y no os habéis dado cuenta de lo que fue eso. Para jugar tantas veces ante el Madrid, con esta generación que teníamos, nos alcanzaba, hemos ganado los dos, en números hemos estado parecidos, nos han eliminado más a nosotros pero por cómo hemos jugado, creo que ellos también lo saben".

¿Cómo se gestiona el partido tras la roja?

Una lástima no haberlo vivido 11 vs 11, incluso con el gol; es lo único que nos queda.

Para el futuro

“Tenemos muchas cosas que mejorar, hay jóvenes con talento. No somos un equipo completo aún, lo hemos sido en el pasado, en todos los aspectos, y ahora no lo somos. Quedan partidos, vamos a preparar buenas decisiones para esos partidos y volveremos a la Champions”.

El técnico catalán, además, salió al paso de los rumores sobre su continuidad, mostrándose firme en su postura:

“Soy parte de eso, si digo que volveremos es que soy parte de eso. ¿Por qué todo el mundo quiere encontrarme la salida? Tengo contrato”.

Encontronazo con Rüdiger

El encuentro también dejó momentos de cierta tensión que no pasaron desapercibidos para las cámaras de Movistar Plus+. Uno de los más llamativos fue el cruce entre Pep Guardiola y Antonio Rüdiger sobre el césped tras el pitido final.

El técnico del Manchester City se acercó a saludar al central alemán, pero la situación se prolongó más de lo esperado cuando Rüdiger evitó dar por cerrado el gesto. Ante el tono del intercambio, Nathan Aké tuvo que intervenir para separar a ambos. Poco después, la escena continuó y fue Álvaro Arbeloa quien acabó llevándose al defensa madridista.

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Lejos de quedarse ahí, Rüdiger siguió dirigiéndose a Guardiola mientras este se marchaba hacia vestuarios. El entrenador catalán, sin perder de vista al alemán, respondió con un gesto irónico lanzándole un beso desde la distancia.