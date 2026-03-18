La selección española sub17 de Marc Martínez vence a Escocia y encarrila la clasificación para el Europeo y el Mundial

La selección española sub17 sigue con paso firme en los partidos de clasificación para el próximo Europeo y Mundial. Tras vencer a Irlanda de Norte el pasado domingo (2-0), la rojita ha sumado otra victoria contundente, esta vez 3-0 ante escocia y deja muy encarrilado el pase para las dos próximas grandes competiciones de selecciones sub17.

El triunfo permite al combinado de Sergio García alcanzar los seis puntos y liderar el grupo que comparte con Irlande del Norte, Escocia y Turquía. España podría sellar este mismo miércoles su pase al Europeo de Estonia y, por ende, para el Mundial de Catar sin necesidad de jugar. Y es que si Irlanda vence o empate ante Turquía esta tarde, la clasificación será una realidad.

20 minutos para Marc Martínez

Tras ser titular en el primer partido, en esta ocasión el valencianista Marc Martínez tuvo que esperar su turno desde el banquillo y dispuso de 20 minutos en la segunda parte con el partido ya resuelto. El mediapunta de la cantera blanquinegra volvió a dejar buenas sensaciones en el equipo de Sergio García.

Ebrima Tunkara lideró el triunfo ante Escocia

Ebrima Tunkara, con 16 años recién cumplidos, repitió en el once inicial y volvió a asumir el liderazgo con otra actuación portentosa, siempre presente en todas las acciones de ataque del combinado nacional. Después de un error en la salida del balón de los escoceses, propiciado por la buena presión colectiva, Ian Mencía robó la pelota para dársela a Roberto Tomas y este asistió para que Tunkara, con esa zurda tan ilusionante que tiene, pusiera el 1-0.

Fue un espaldarazo para la Selección, liberada y muy cómoda en el césped artificial de The Showgrounds. Jugó como sabe, dueña del balón y con mucha energía, y a los 21 pudo hacer el segundo Roberto Tomás con un intento lejano que se fue por muy poco. El delantero del Barcelona, sin embargo, encontró el premio a su insistencia cuando, a los 33 minutos, ponía el broche a una jugada de billar de nuestros internacionales. Robo de Ebrima Tunkara, intervención de Ian Mencía, Rubén Gómez de nuevo para Ebrima y Roberto Tomás llevaba el balón a la red. La piña del equipo estaba más que justificada, un golazo de tiralíneas para ver cientos de veces.

Y para finiquitar el primer acto, otra diana magnífica, esta vez con la potencia y la precisión de Mikel Urrestarazu. Al lateral le llegó un pase de Christian Imga y la rompió con un zurdazo que impactó en el palo antes de entrar y convertirse en el tercer gol de España, que se fue a la caseta con unas sensaciones inmejorables.

Con una ventaja tan amplia, la Selección supo manejar el partido en la reanudación con mucha seriedad. Escocia, no le quedaba otra, busco algo diferente danto entrada a hombres de ataque, pero el partido tenía un claro color rojo, superior el equipo nacional en todos los aspectos. En un libre directo, Ebrima Tunkara, también lanzador de faltas, rozó el cuarto poco antes de que los británicos disfrutaran de su mejor ocasión con un cabezazo al larguero en un saque de esquina.

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Hasta el pitido final, se administró el marcador con cabeza y control, dando Sergio García frescura al equipo con los cambios. No hubo más goles y España se abrazó después de una muy buena victoria que le tiene como líder de su grupo con seis puntos, con cinco goles a favor y su portería intacta. El Europeo y el Mundial están muy cerca.