Terribles noticias para el Deportivo, al que se le puede complicar el ascenso a LaLiga

En medio de la polémica generada por el RC Deportivo respecto a negarse a ceder entradas al Real Zaragoza para su visita a Riazor en un partido cargado de historia, una pésima noticia asola al conjunto coruñés.

El RC Deportivo informó esta noche de que el extremo David Mella será operado este miércoles, de una lesión en el ligamento lateral externo de su rodilla izquierda, por lo que se pierde lo que resta de temporada. Se trata de una de las estrellas del equipo y es que el joven extremo, de sólo 20 años, acumulaba cinco tantos y era pieza vital del equipo que aspira al ascenso.

El futbolista gallego acudió a la capital de España para ser evaluado de la lesión sufrida ante el Granada por el prestigioso traumatólogo Manuel Leyes, quien, de acuerdo con los servicios médicos del Dépor, decidió que debería ser intervenido.

Noticias relacionadas

David Mella, pieza vital en la lucha por el ascenso

La operación está programada para este miércoles en el Centro Médico Olympia de Madrid. Una vez reciba el alta hospitalaria, David Mella regresará a A Coruña para iniciar su recuperación. El canterano cierra su segunda temporada en LaLiga Hypermotion después de haber disputado 25 partidos, 17 de ellos como titular, y más de 1.500 minutos. El Deportivo marcha segundo en la clasificación, empatado con el Almería con 52 puntos y uno más que el Málaga, mientras lidera con 59 el Racing de Santander.