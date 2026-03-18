Monchi abre la puerta a regresar al Sevilla FC para una tercera etapa

Es imposible pensar en Ramón Rodríguez Vermejo, más conocido como 'Monchi', y obviar el Sevilla FC. El de San Fernando es uno de los arquitectos del mejor Sevilla de la historia, liderando la dirección deportiva del club hispalense a la hora de construir una plantilla que dejó varias Europa League en las vitrinas del Ramón Sánchez Pizjuán.

Su labor en el Sevilla como director deportivo arrancó en el año 2000 y, tras ganarse un nombre en el fútbol europeo durante casi dos décadas, se marchó en 2017 a la Roma, que apostó fuerte por él para la confección de una plantilla ganadora en Italia. Sin embargo, las expectativas con la llegada del 'león de San Fernando' no estuvieron ni cerca de cumplirse y su contrato fue rescindido en poco menos de dos años tras varios conflictos.

Monchi, director deportivo del Aston Villa / EP

Segunda etapa y ¿última? en el Sevilla FC

Diez días después de su adiós a la Roma se oficializó su regreso al Sevilla para una segunda etapa que también fue de bonanza en cuanto a buenos fichajes y resultados deportivos. En 2023 volvió a hacer las maletas, esta vez rumbo al Aston Villa, aunque en la actualidad ha dejado la dirección deportiva para embarcarse en el proyecto del CD San Fernando, club de su ciudad natal del que es presidente desde septiembre de 2025.

¿Se plantea Monchi una tercera etapa en el Sevilla?

Esta semana, en una entrevista concedida en Estadio Deportivo, Monchi ha sido preguntado sobre si existe alguna posibilidad de regresar al Sevilla para una tercera etapa y, aunque ha dejado claro que es complicado, no ha cerrado la puerta ni mucho menos: "¿Voy a volver al Sevilla? No sé, no creo, pero no lo sé al 100%, ya que no sé lo que va a pasar dentro de cinco años o seis años, no soy capaz de dibujar ese escenario".

Noticias relacionadas

Monchi. / EFE

Lo que sí dejó claro es que en su futuro estará cien por cien el CD San Fernando: "Ahora mismo solo tengo cabeza para el San Fernando, solo. No tengo para otra cosa porque sería injusto con mucha gente que está muy ilusionada con el proyecto. En cualquier situación que me pueda plantear de futuro, ya sea el Sevilla u otro equipo, tiene que estar el San Fernando. En esa ecuación el San Fernando tiene que estar siempre. Siempre".