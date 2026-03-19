Un reincidente aficionado del Valencia CF, entre los propuestos de sanción por Antiviolencia

La Comisión Antiviolencia propuso sanciones económicas para los clubes de Primera división Betis, Osasuna, Oviedo y Mallorca, por la exhibición de pancartas no autorizadas y prohibidas, así como para el seguidor del Real Madrid que hizo saludos nazis durante el partido de la Liga de Campeones contra el Benfica.

La multa propuesta para el Betis asciende a 30.000 euros, por la aparición de dos botes de humo y una pancarta con la leyenda "Ultras" en las gradas del estadio la Cartuja en el entrenamiento previo al partido contra el Sevilla el pasado día 1, declarado de alto riesgo.

La Comisión, que ya propuso para sanción al Betis y al Sevilla por hechos similares antes del derbi sevillano jugado en noviembre, recordó que la ley prohíbe la introducción en los espectáculos deportivos de bengalas, petardos, botes de humo y productos corrosivos o inflamables.

Obliga a su vez a los organizadores a controlar el acceso a los recintos deportivos para garantizar la seguridad de los espectadores y para impedir la exhibición de pancartas, bufandas y otros elementos destinados a la promoción de grupos radicales.

La multa propuesta para el Oviedo y el Mallorca asciende a 10.000 euros. En el caso del club asturiano por la promoción del grupo Symmachiarii, con una pancarta en la grada del Carlos Tartiere durante el partido de veteranos jugado el 27 de diciembre de 2025.

El motivo de sancionar al Mallorca es por la exhibición en Son Moix de una bandera del grupo Supporters Gol Sur en la grada destinada a los aficionados del Betis el último 15 de febrero.

La multa económica propuesta para Osasuna asciende a 5.000 euros, también por la exhibición de una pancarta no comunicada en la grada sur baja del estadio El Sadar, el pasado 31 de enero frente al Villarreal.

Un seguidor del Valencia CF... reincidente

Otro seguidor del Valencia, que tuvo tres sanciones con anterioridad, ha sido propuesto para abonar la misma multa, con igual prohibición, por el mismo comportamiento , en la grada del grupo Hools de Mestalla contra Osasuna.

Largie Ramazani, en el partido ante Osasuna / VCF Media

Getafe-Betis y Osasuna-Real Madrid

La Comisión informó de que los incidentes ocurridos en el partido Getafe-Betis, que tuvo que ser interrumpido temporalmente por el árbitro el pasado día 8, y en el Osasuna-Real Madrid, el 21 de febrero siguen en fase de investigación por parte de la Policía Nacional, aunque ha propuesto ya varias sanciones.

En el Getafe-Betis multas para tres aficionados por los incidentes en la grada del Coliseum por parte de los denominados Comandos Azules, ante los que la Policía tuvo que intervenir, cuando unas 25 personas abandonaron sus localidades y se desplazaron hasta la valla donde estaban 150 aficionados del Betis.

En el Osasuna-Betis, una multa de 5.000 euros para un espectador, ubicado en la grada radical de Indar Gorri en El Sadar, por lanzar una botella de un refresco al campo. Las cámaras de seguridad de la Unidad de Control Organizativo (UCO) captaron cómo se tapaba la cara; colocaba un globo en la boca de la botella de plástico y la lanzaba a escasos centímetros de la portería del Real Madrid.

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Entre otras decisiones, Antiviolencia propuso a su vez una multa de 8.000 euros y un año de prohibición de entrada a recintos deportivos para un aficionado del Oviedo, vinculado al grupo radical Symmanchiarii, por agredir a otro seguidor en el partido contra el Atlético de Madrid el 28 de febrero, y otra de 3.001 eurps para otra persona implicada en los mismos hechos.