Descubre las camisetas retro de los equipos valencianos para la jornada 31 de LaLiga
Valencia CF, Levante UD, Villarreal CF, Elche CF y CD Castellón participarán en la jornada con equipaciones históricas que el campeonato español ha preparado para Primera y Segunda División
Los equipos que participarán en la jornada retro de LaLiga han presentado este jueves las camisetas que utilizarán para el evento especial que ha preparado el campeonato español. Cada club ha optado por una de sus equipaciones históricas y la ha recreado según ha considerado oportuno. Estas elásticas verán la luz dentro de tres jornadas, concretamente en la 31 en Primera División y 33 en Segunda.
El Valencia opta por la alternativa de las temporadas 90/91 y 91/92
En el caso del Valencia, el club ha optado por una recreación de la camiseta alternativa que utilizó el equipo en las temporadas 1990/91 y 1991/92 y que vistieron leyendas como Ricardo Arias, Fernando Giner, Voro, Paco Camarasa, Fernando Gómez Colomer, Miguel Ángel Bossio, Lubo Penev o José Manuel Ochotorena, entre otros. La nueva camiseta no es idéntica a la de aquellas temporadas, sino una recreación de la misma.
El Levante UD recupera su origen
El club granota presenta una edición histórica inédita inspirada en el Fútbol Club Cabanyal. "Una propuesta que trasciende lo estético. Bajo el lema "No es retro, son raíces", la entidad granota ha desvelado hoy la equipación especial que lucirá el primer equipo en la Jornada 31 (correspondiente al fin de semana del 12 de abril) en el Ciutat de València frente al Getafe CF", explica el Levante en su comunicado.
El Submarino de los 90 y principios de los 2000
El Villarreal CF, por su parte, apuesta por una prenda inspirada en las camisetas que vistió el Submarino Amarillo en la década de los 90 y principios de los 2000. El conjunto groguet utilizará su camiseta retro en San Mamés ante el Athletic Club.
El Elche CF: la franja en el pecho, el escudo en el corazón
El conjunto ilicitano recupera una equipación histórica con mucho protagonismo para el blanco y la histórica franja verde de forma horizontal en el pecho. La guinda, el escudo ilicitano en el corazón. El Elche podrá lucir su camiseta en el derbi autonómico ante el Valencia.
El CD Castellón y una camiseta inmortal
El conjunto albinegro presenta su camiseta retro bajo el lema "35 anys esperant no ens han fet més dèbils. Ens han fet immortals".
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